Toni Braxton: Ihre Hochzeit bereitet ihr große Probleme

Toni Braxton weiß nicht, wann sie endlich ihren Verlobten Birdman heiraten kann. Die ‚Unbreak My Heart‘-Interpretin und ihr Beau wollen sich irgendwann auf ein Datum für ihren großen Tag festlegen, allerdings müssen dafür erst einmal die Details geklärt werden.

In der ‚Rick & Sasha Morning Show‘ erklärte Toni: „Wir legen das Datum immer wieder hin und her. Wir hatten ein tolles Datum, aber dann wurde alles zu groß, wir wollten keine große Hochzeit. Dann sagten wir ‚OK, es soll auch nicht zu klein werden.‘ […] Wir versuchen es endlich zu planen, aber es wird definitiv noch dieses Jahr passieren.“

„Ein Element der Hoffnung“

Auch beruflich will die Musikerin wieder voll durchstarten. Mit ihrer neuen Single ‚Do It‘ startet Braxton derzeit ein Comeback ins Showbusiness, nachdem sie einen neuen Plattenvertrag mit Island Records unterzeichnet hat.

In ihrem neuen Lied singt die 53-jährige R&B-Legende von einer Beziehung, die einem nicht guttut. In einem Statement verriet sie über den Track:

„Wir alle haben solche Situationen schon durchgemacht, wenn man sich einfach nichts mehr zu sagen hat. Man weiß, dass er nicht der Richtige ist und man muss einfach tun, was richtig ist. In dem Song gibt es ein Element der Hoffnung, dass die Dinge wieder besser werden, wenn man getan hat, was getan werden musste.“