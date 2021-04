Travis Barker denkt nur an Sex mit Kourtney Kardashian

11.04.2021 20:00 Uhr

Travis Barker gab jetzt zu, dass er sich den ganzen Tag schmutzige Gedanken über Kourtney Kardashian macht.

Es geht heiß her bei Kourtney Kardashian (41) und Travis Barker (45). Die Celebritys daten seit Anfang des Jahres und sind noch in der wunderbaren Phase, in der man kaum die Finger voneinander lassen kann.

Der „Blink 182“-Drummer ließ die ganze Welt jetzt an seiner Begierde teilhaben und zwar mit einer sehr expliziten Bildunterschrift auf Instagram.

Quelle: giphy.com

Gefangen in Sexfantasien

Sex, Sex, Sex – Travis Barker kann anscheinend an nichts anderes mehr denken. Seine neue Freundin Kourtney Kardashian hat ihm wohl ziemlich den Kopf verdreht und scheint außerdem eine Granate im Bett zu sein. Der Musiker postete gestern ein Foto von sich, zu dem er nur schrieb: „Den ganzen Tag träume ich von Sex mit dir“.

Gemeint war damit ganz eindeutig die dreifache Mutter, denn der Rockstar ließ es sich nicht nehmen, seine Flamme in dem Bild zu markieren.

Sexy Couplegoals

Auch Kourtney lässt in Sachen explizite Sex-Postings auf Instagram nichts anbrennen. Diese Woche stellte sie ein Foto von ihrem entzückenden Rücken online. Dazu schrieb sie nur: „Heute schauen wir Filme. Aber wir werden keinen einzigen sehen.“

Die Freizeitaktivität Netflix & Chill wird ja bei den Frischverliebten offensichtlich ganz groß geschrieben.

Turbo-Tempo in der Beziehung

Die Celebritys scheinen es sehr ernst miteinander zu meinen. Für den Rest des Lebens-ernst sogar! Der Musiker ist sich seiner Liebe so dermaßen sicher, dass er sich nach nur vier Monaten Beziehung den Namen seiner Liebsten auf die Brust tätowieren ließ.

Zugegeben seinen gesamten Körper zieren bereits unzählige Tattoos, da kommt es auf das eine mehr auf nicht mehr an.

Erst Freunde, dann Liebende

Komplett kopflos werfen sich Travis Barker und Kourtney Kardashian aber auch nicht in eine wilde Liaison. Die Stars verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Sie kennen sich gut, haben beide Kinder und führen jeweils ein sehr gesundes, bewusstes Leben.

Außerdem scheint sie eine Art düstere Romantik miteinander zu verbinden, wie man dieser seltsamen Liebesbotschaft entnehmen konnte.