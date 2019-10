Tyra Banks: Hat sie einen neuen Freund?

Star-Model Tyra Banks (45) sorgt aktuell wieder für viele Spekulationen: In den letzten Wochen wurde sie nämlich auffallend oft mit dem Unternehmer Louis Bélanger-Martin gesichtet.

Nachdem die beiden gemeinsam in Los Angeles und Santa Monica gesehen wurden, wollen Augenzeugen die nun beim turteln in New York beobachtet haben.

Quelle: instagram.com

Augenzeuge ist sich sicher: „Das war ein Date!“

Ein Augenzeuge wird vom US-Amerikanischen Klatsch-Magazin „Page Six“ mit den Worten zitiert: „Die beiden waren auf jeden Fall auf einem romantischen Date.“ Sie hätten sehr vertraut gewirkt – zumindest auf diesen vermeintlichen Insider.

Ob das denn wirklich so ist, das dürften nur die beiden selbst wissen, denn Tyra hält sich sehr zurück, wenn es um ihr Privatleben geht und teilt nur das Nötigste mit der Presse.

So ist nur bekannt, dass sich die Laufsteg-Schönheit 2017 nach vier Jahren Beziehung von ihrem Ex Erik Asla getrennt hat. Mit ihm hat sie einen gemeinsamen Sohn namens York Banks, der durch eine Leihmutter zur Welt zu Welt kam.