Umut Kekilli liebt Jordan Carver: „Ich hätte niemals mit einer Antwort gerechnet“

Umut Kekilli (35) erlangte als langjähriger Freund von Natascha Ochsenknecht Bekanntheit, die Trennung folgte vor rund zwei Jahren. Jetzt ist der Ex-Profi-Kicker frisch verliebt und das in keine geringere als Jordan Carver (33).

Bereits vor rund zwei Monaten zeigten sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit, jetzt wollen sie sich nicht mehr verstecken und stehen ganz offen zu ihrer jungen Liebe. Gegenüber der „Bild“-Zeitung verriet Umut Kekilli, wie er seine Jordan kennenlernte.

Ganz neumodisch entdeckte er das Fitnessmodel, auch bekannt als Yoga Jordan, auf Instagram und schrieb sie an: „Ich fand immer, dass sie eine coole, schöne Frau ist. Aber ich hätte bei zwei Millionen Followern niemals mit einer Antwort gerechnet.“ Sie schrieb zurück und da war Umuts Jagdinstinkt geweckt: „Dann hab‘ ich nicht mehr locker gelassen. Das ging hin und her, am nächsten Tag haben wir uns in Köln getroffen.“

Quelle: instagram.com

Nach zwei Wochen ging es in den Urlaub

Getroffen haben sich die beiden in Köln in einem Café zu Kaffee und Kuchen. Kekilli war sofort angetan von der drallen Jordan und sagt: „Ich dachte erst mal, ‚wow, was für eine schöne Frau!‘ Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit ihr über alles reden kann. Das haben wir stundenlang gemacht.“

Danach ging alles ganz schnell: „Ich bin am Mittwoch darauf wieder nach Köln gekommen, am Wochenende auch“, so Jordan und fügt hinzu: „Zwei Wochen später sind wir nach Mykonos gereist. Ich bin vorher noch nie so schnell mit einem Mann in den Urlaub gefahren. Aber es war traumhaft.“

Jordan hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung, damit hat Umut kein Problem, ganz im Gegenteil: „Klar, gebe ich mir auch bei ihrem Sohn Mühe. Sie gibt es nur im Doppelpack. Das wusste ich ja vorher. Und ich liebe Kinder und kann gut mit Kindern.“