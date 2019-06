„Unbreakable Kimmy Schmidt“: Ellie Kemper ist schwanger

Dienstag, 4. Juni 2019 21:15 Uhr

Ellie Kemper wird zum zweiten Mal Mama. Die ‚Brautalarm‘-Schauspielerin erwartet mit Ehemann Michael Koman ihr zweites Kind. Das Paar hat bereits einen zweijährigen Sohn namens James.

Das Geschlecht des Kindes ist jedoch noch unklar und auch die Schwangerschaftswoche ist nicht bekannt. Die frohen Nachrichten wurden erst vor kurzem von ihrem Pressesprecher bestätigt und von ‚E! News‘ verbreitet. In der letzten Woche begannen bereits die Spekulationen, als ihre persönliche Stylistin, Jessica Paster, sie auf Instagram als werdende Mutter bezeichnete.

Quelle: instagram.com

So behielt sie das Geheimnis für sich

Die 39-jährige Schauspielerin ist dafür bekannt, ihre Schwangerschaften unter Verschluss zu halten – bereits ihre erste Schwangerschaft hielt sie vor ihren Co-Stars bei den Dreharbeiten zum Film ‚Unbreakable Kimmy Schmidt‚ geheim.

So entschied sich das Paar dazu, Ellies Schwangerschaft zu verschleiern, indem sie allen am Set erklärte, dass sie sich eine Verletzung am Rücken zugezogen hatte, weshalb sie nicht für eine Szene in der Achterbahn mitfahren konnte. Ellie fand es jedoch schwieriger als erwartet, die Lüge aufrechtzuerhalten.