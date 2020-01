Vanessa Hudgens beim Date mit diesem Basketballer erwischt

Erst wenige Wochen ist bekannt, dass Vanessa Hudgens (31) und ihr Ex-Freund Austin Butler (28) sich nach neun Jahren Beziehung getrennt haben sollen. Die Schauspielerin scheint aber kein Kind der Traurigkeit zu sein, denn sie wurde jetzt mit einem Neuen gesichtet.

Auf neuen Fotos, die die amerikanische Seite „TMZ“ veröffentlichte, sieht man Vanessa Hudgens mit dem „Lakers“-Basketballer Kyle Kuzma (24) bei einem romantischen Dinnerdate. In New York, bei dem angesagten Italiener Lilia in Brooklyn, wurden Hudgens und Kuzma zusammen gesichtet.

Wer ist dieser Kyle?

Kyle Kuzma ist Profi-Basketballer und aktuell bei den Los Angeles „Lakers“ unter Vertrag. Dort spielt der 2,06 Meter große Kyle auf der Position des Power Forwards. Hudgens misst selbst nur 1,55 Meter, das sind immerhin fast 40 Zentimeter Größenunterschied.

In der Vergangenheit wurde Kuzma bereits mit Kendall Jenner in Verbindung gebracht. Im Juli 2019 wurden er und Kendall zusammen auf einer Yacht in der Nähe von Malibu gesichtet, sie feierten gemeinsam den amerikanischen Nationalfeiertag. Sie sollen jedoch nur gute Freunde sein und ab und zu in einer größeren Clique zusammen abhängen.