Vanessa Hudgens macht es offiziell: Cole Tucker ist ihr neuer Freund!

15.02.2021 17:23 Uhr

Es liegt Liebe in der Luft! Vanessa Hudgens nutzte den gestrigen Valentinstag dazu, um ihren neuen Freund öffentlich zu machen. Sie ist total verliebt in den Profi-Sportler Cole Tucker.

Schon seit einigen Monaten wurde spekuliert, ob Vanessa Hudgens einen neuen Freund hat. Immer mal wieder wurde sie mit dem acht Jahre jüngeren Sportler Cole Tucker gesichtet.

Es ist offiziell

Am Valentinstag am vergangenen Sonntag postete sie dann das erste gemeinsame Liebes-Bild mit ihrem neuen Freund und machte damit die Beziehung endlich offiziell.

Zu einem Kuss-Bild schrieb sie: „Das bist du, das bin ich, das sind wir!“ Auch er postete ein gemeinsames Bild mit der schönen Schauspielerin, sie schlingt die Arme liebevoll um ihn, während er verliebt in die Kamera lächelt.

Zuvor datete sie Austin Butler

Vanessa Hudgens ist seit Januar 2020 offiziell Single, nachdem die Beziehung zu dem Schauspieler Austin Butler nach über acht Jahren in die Brüche ging. Zuvor war sie mit dem Schauspieler Zac Efron liiert, den sie am Set von „High School Musical“ kennengelernt hatte.

Danach wurde sie immer mal wieder beim daten mit verschiedenen Männern gesichtet, doch mit Cole Tucker scheint es jetzt endlich ernst zu sein. Und dabei bleibt sie ihrem Beuteschema treu. Cole ist ganze acht Jahre jünger als die Schauspielerin und auch ihr Ex Austin war jünger als sie.

Aber wer ist Cole Tucker eigentlich?

Cole Tucker ist in der Sportwelt kein unbekannter Name. Cole ist Baseballspieler bei den Pittsburgh Pirates. Sein Debüt in der „Major League Baseball“ feierte er 2019.

Der 1,91 m große Sportler ist gerade einmal 24 Jahre alt und somit ganze acht Jahre jünger als Vanessa. Dafür überragt er die nur 1,55 m kleine Schauspielerin um einen ganzen Kopf. Ein hübsches Paar sind die beiden aber auf jeden Fall…

(TT)