Verlobung bei Megan Fox und Machine Gun Kelly?

29.01.2021 22:30 Uhr

Ein rieisiger Klunker an der Hand von Megan Fox wirft Fragen auf. Haben sie und Musiker Machine Gun Kelly sich etwa verlobt?

Seit Monaten gelten Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly (30) als das Traumpaar schlechthin. Die wunderschöne Schauspielerin und der über und über tätowierte Rapper turteln was das Zeug hält.

Ein neues Foto von der „Transformers“-Darstellerin lässt nun schwer vermuten, dass die Verliebten den nächsten Schritt in ihrer Beziehung hinzu einer gemeinsamen Zukunft gewagt haben.

Das attraktive Pärchen wurde am Donnerstag auf ihrem Weg zu den Studios der „Saturday Night Live“-Show fotografiert. Dabei fiel den Fotografen vor allem ein Detail ins Auge.

An der Hand von Megan Fox schimmerte ein gigantischer Ring. Wer denkt da nicht sofort an einen Verlobungsring?

Well well well what do we have here? @JustJared is reporting that #MeganFox has been spotted around NYC with a sparkler on her ring finger on Thursday afternoon. She’s been dating #MachineGunKelly since spring 2020 #Engagementring pic.twitter.com/QYiBJYNLfK

— Who Wore What Jewels (@wwwjewelsdaily) January 29, 2021