Victoria Beckham verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Victoria Beckham enthüllt, dass das „Geheimnis“ ihrer erfolgreichen und glücklichen Ehe mit David Beckham „gegenseitige Unterstützung“ sei. So einfach kann’s sein. Das Ehepaar schloss im Juli 1999 den Bund fürs Leben.

Es folgten die vier gemeinsamen Kindern Brooklyn, (20), Romeo, (17), Cruz, (14), und Harper, (8). Nun schwärmte die Modedesignerin davon, dass es „Liebe auf den ersten Blick“ war, als sie den ehemaligen Fußballstar zwei Jahre vor ihrer Heirat traf.

Quelle: instagram.com

„Alles dreht sich um unsere Familie“

Auf die Frage, was die „geheime Zutat“ für ihre glückliche Ehe ist, sagte das ehemalige Spice Girls-Mitglied, dass die Familie sehr wichtig sei und dass sich „alles, was sie tun, um die Kinder dreht“.

Victoria schwärmte auch darüber, wie „glücklich“ sie sind, sich gefunden zu haben und „zusammen zu wachsen“. „Ich denke, dass die Kinder unsere Priorität sind und alles, was wir tun, dreht sich um die Kinder. Aber wir arbeiten beide sehr hart. Wir lieben, was wir professionell machen. Wir unterstützen uns gegenseitig und wissen sie, wir sind sehr glücklich, dass wir uns gefunden haben und glücklich, dass wir zusammen wachsen“, erzählt sie stolz in der ‚Today‘-Show.

Die umtriebige Geschäftsfrau fügte hinzu, wie es hilft, dass ihre Eltern im Leben ihrer Kinder „sehr, sehr präsent“ sind.

„Weißt du, wir lieben unsere Familie. Alles, was wir tun, dreht sich um unsere Familie. Ich denke, es geht einfach darum, fokussiert zu sein, hart zu arbeiten und ein großartiges Support-Team um uns zu haben. Unsere beiden Eltern sind sehr, sehr präsent und helfen den Kindern“, so Victoria weiter.