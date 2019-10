Victoria & David Beckham: Auch nach 20 Jahren Ehe keine Sex-Flaute

Victoria Beckham ist mit David glücklich verheiratet. Die 44-Jährige und der ehemalige Fußball-Star sind bereits 20 Jahren ein Ehepaar und die Modedesignerin ist noch heute so glücklich darüber wie am ersten Tag. Während ihr Mann natürlich offensichtlich attraktiv sei, habe er auch noch ganz andere Qualitäten als Familienvater, die ihr besonders wichtig sind.

Bei einem Auftritt in der Talkshow ‚The View‘ am Freitag (18. Oktober) wurde die ehemalige Spice Girls-Sängerin von Moderatorin Joy Behar gefragt, was sie damals an David so angezogen habe.

Im Bett läuft es

Daraufhin antwortete Victoria Beckham: „Weißt du, natürlich sieht er unglaublich gut aus, aber David Beckham ist der wundervollste Ehemann und ein fantastischer Vater und eine echte Inspiration für uns alle. Er arbeitet hart. Ich bin so glücklich, dass er mein Seelenverwandter ist.“

Das Paar hat gemeinsam den 20-jährigen Brooklyn, den 17-jährigen Romeo, den 14-jährigen Cruz und die acht Jahre alte Tochter Harper und trotzdem deutet Victoria an, dass das Paar auch noch ein aktives Sexleben habe. „Man muss nach so vielen Jahren mit jemandem befreundet sein, weil der Sex, eh…“, sagte die Moderatorin, woraufhin die hübsche Brünette erwiderte: „Mach dir darum mal keine Sorgen.“