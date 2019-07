Victoria und David Beckham feiern ihren 20. Hochzeitstag

Donnerstag, 4. Juli 2019 20:28 Uhr

Am 4. Juli 1999 heirateten David (44) und Victoria Beckham (45) in einer großen Zeremonie. Nun, vier Kinder und 20 Jahre später, feiern sie ihre großes Jubiläum – die Porzellanhochzeit. Aber was machen die Beckhams an ihrem großen Tag?

Vor 20 Jahren heirateten David und Victoria Beckham in Luttrellstown Castle, Dublin in einer pompösen Feier, die angeblich rund 800.000 Pfund gekostet haben soll. Exklusiv-Bilder verkaufte das Paar damals an das britische „Ok“-Magazin und erschien auch auf dem Cover der Zeitung.

Auf Instagram gratuliert Ex-Kicker David seiner Liebsten und postete ein altes Hochzeitsbild: „Wow 20 Jahre, schau was wir kreiert haben. Ich liebe dich so sehr.“ Auch Designerin Victoria postete in Video von sich und David und die Kinder gratulierten ihren Eltern ebenfalls. Romeo schrieb: „Alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum, ich liebe euch so sehr.“

Quelle: instagram.com

Übrigens, so Friede, Freude, Eierkuchen, wie Familie Beckham in der Öffentlichkeit Auftritt, war die Beziehung von David und Victoria nicht immer. In regelmäßigen Abständen war von Betrugs- und Trennungsgerüchten die Rede. Vor rund fünfzehn Jahren meldeten sich zwei angebliche Affären von David in der Öffentlichkeit und packte aus. Doch Victoria hielt nach wie vor zu ihrem Ehemann und auch ständige Trennungsgerüchte ließen die beiden stets abprallen.

Die Stationen ihrer Liebe

1997: David und Victoria lernen sich bei einem Charity-Spiel von seinem damaligen Verein Manchester United kennen

1998: Verlobung

1999: Sohn Brooklyn kommt auf die Welt

1999: Hochzeit von Posh und Becks

2002: Sohn Romeo kommt auf die Welt

2004: Erstmals tauchen Affärengerüchte auf

2005: Sohn Cruz wird geboren

2011: Tochter Harper kommt auf die Welt

2019: 20. Hochzeitstag