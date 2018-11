„Victoria’s Secret“: Diese deutschen Engel waren dabei

Freitag, 9. November 2018 10:56 Uhr

Gestern Abend fand in New York die diesjährige „Victoria’s Secret“-Show statt und auch deutsche Models konnten sich in den Castings durchsetzen.

Neu und das erste Mal dabei war Influencerin und Model Lorena Rae. Sie ist die vierte Deutsche die jemals über den berühmten Laufsteg laufen durfte und folgte somit Claudia Schiffer, Heidi Klum und Toni Garrn. Über diese Ehre freut sich Lorena sehr: „Zu wissen, was für tolle Frauen aus Deutschland vor mir auch schon auf dem Catwalk waren – wirklich, das ist ein super tolles Gefühl.“

Lorena kann sich noch genau an den Moment erinnern, als sie die Zusage für „Victoria’s Secret“ bekommen hatte, schließlich ist das für ein Model etwas ganz Besonderes: „Ich war fünf Minuten lang in Schockstarre und habe dann kurz danach meine Mama direkt angerufen und angefangen zu heulen.“

Das sind die anderen Deutschen und eine Österreicherin

Ebenfalls gestern Abend mit dabei war Toni Garrn. Für sie war es nicht das erste Mal, nach dreijähriger Pause jedoch ein Comeback, dazu sagt sie: „Ich habe es vermisst, muss ich sagen. Drei Jahre lang Pause war schon eine lange Zeit und ich merke jetzt erst, wie sehr ich es vermisst habe.“

Zwar nicht aus Deutschland, aber aus unserem Nachbarland Österreich kommt Nadine Leopold. Für sie war es das zweite Mal bei der Dessous-Show und sie ist die Show ziemlich lässig angegangen: „Ich bin definitiv ein bisschen selbstbewusster heute. Ich glaube, es wird jedes Jahr besser, weil man weiß, was einen erwartet.“

