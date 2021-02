Video: Hat „Bauer sucht Frau“-Kandidat Sascha etwa eine neue Freundin?

19.02.2021 11:45 Uhr

Bäuerin Denise brach ihm das Herz. Doch Fans sind sich nun sicher, dass "Bauer sucht Frau"-Kandidat Sascha wieder vergeben ist.

Die Zuschauer der letzten „Bauer sucht Frau„-Staffel hätten es ihm so gewünscht: Single-Mann Sascha hatte nämlich ein Auge auf die blonde Bio-Bäuerin Denise geworfen, war bei ihr auf den Hof eingeladen worden und zwischen den beiden bahnte sich eine kurze Romanze an, doch in letzter Sekunde entschied sich die 32-Jährige für einen anderen Mann.

Fans sind sich sicher: Sascha ist wieder verliebt

Anstatt ihr Herz dem sympathischen Sascha zu schenken, entschied sich die Landwirtin für den bereits ausgeschiedenen Teilnehmer Nils, mit dem sie mittlerweile verlobt ist. Bei der großen Wiedersehensschau von „Bauer sucht Frau“ flossen die Tränen, doch es scheint, als ob Sascha in der Zwischenzeit wieder vergeben ist …

Was da genau los ist, verraten wir euch hier im Video!