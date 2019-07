Video: Pietro Lombardi versteht harte Kritik von Oliver Pocher

Donnerstag, 4. Juli 2019 09:28 Uhr

Pietro Lombardi (27) und Oliver Pocher (41) sind eigentlich sehr gute Freunde. Doch in einem Punkt stimmen sie nicht überein: Wie oft sollte man sein Kind auf Instagram zeigen. Oliver Pocher, der drei Kinder hat, zeigt seine Kinder in den sozialen Medien bekanntlich nie.

Pietro Lombardi, der mit Ex-Frau Sarah Söhnchen Alessio (4) hat, zeigt seinen Sohn hin und wieder auf Instagram und bei Sarah ist er fester Bestandteil ihres Kanals, sie scheint mächtig stolz auf den kleinen Mann zu sein und plaudert hin und wieder auch über seinen Entwicklungsstand in ihrer Story.

„Er hat Recht“

In einem RTL-Interview sprachen Oliver Pocher und seine schwangere Freundin Amira Aly darüber und sagten eindeutig, was sie davon halten. Der Comedian dazu: „Prominente, die ihre Kinder vermarkten, in jeglicher Art und Weise und vor allem im Internet, finde ich total daneben und in einer gewissen Form auch asozial. Das muss halt nicht sein, denn Kinder sind wehrlos.“

Damit konfrontiert gibt ihn der Sänger nun zu: „Er hat Recht, was er sagt. Es ist vollkommen richtig, man sollte nicht einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen, ohne dass es wirklich will oder versteht, was da abgeht, aktiv zeigen. Das Wichtige ist das wir in der Erziehung, sei es wie, wo, was, da sind wir uns einig. Wenn sie (Sarah) ihn zeigen möchte, soll sie es machen.“