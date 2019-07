War Camila Cabello auf einem Date mit Shawn Mendes?

Sonntag, 14. Juli 2019 10:53 Uhr

Camila Cabello und Shawn Mendes flirten im Restaurant. Die 22-jährige Sängerin und der 20-jährige Popstar trafen sich vor kurzem in San Francisco, um gemeinsam Essen zu gehen. Berichten zufolge sollen dabei ordentlich die Funken geflogen sein.

Ein Restaurantbesucher verriet gegenüber ‚E! News‘: „Sie sahen auf jeden Fall wie ein Pärchen aus.“ Das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied und Shawn teilten sich offenbar ein paar Pancakes, Omelettes und Bacon. Laut dem Augenzeugen zahlte – ganz altmodisch – der ‚Stitches‘-Interpret die Rechnung. Noch vor einer Weile dementierte Camila die Beziehungsgerüchte vehement.

Quelle: instagram.com

Hat sie wegen Shawn ihren Freund verlassen?

„Ich hatte nie viele Freunde“, erklärte sie, „es gibt nur wenige Menschen in meinem Leben, denen ich vertraue. Es ist so selten, dass man im Showbiz jemanden trifft, der das mitbringt, und Shawn ist so ein Mensch für mich.“ Schon als die ‚Havana‘-Interpretin sich vor einiger Zeit von ihrem Ex trennte, behaupteten Insider, dass das heiße Musikvideo zur gemeinsamen Single mit Shawn, ‚I Know What You Did Last Summer‘, daran Schuld sei.

Damals verriet ein Freund der ‚Sun‘: „Camilas Beziehung zu Matthew war in die Brüche gegangen und sie beschlossen, sich vor etwa zwei Wochen zu trennen. Es war eine gemeinsame Entscheidung, die Dinge zu beenden. Aber sie haben im letzten Jahr viel Zeit miteinander verbracht und wollen Freunde bleiben, auch wenn sie ihre eigenen Wege gehen. Dies wird natürlich Gerüchte schüren, dass sie und Shawn mehr als nur Freunde geworden sind.“