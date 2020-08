01.08.2020 22:43 Uhr

Was geht ab bei Kourtney Kardashian, Scott Disick und Addison Rae?

Die Fans von Kourtney Kardashian wundern sich zunehmend über den Beziehungsstatus zwischen der Ich-Darstellerin, ihrem Ex-Mann Scott Disick und der TikTok-Newcomerin Addison Rae.

Mit ihrem aktuellen Instagram-Post heizte Kourtney Kardashian (41) die Gerüchteküche nochmals ordentlich ein. Seit Mitte Juli fragt man sich im Netz, ob ihr Ex-Mann Scott Disick (37) mit der TikTok-Sensation Addison Rae (19) anbändelt.

Diese Verbindung wäre überaus pikant, denn erstens hieß es eigentlich, dass Scott Disick und Sofia Richie (21) wieder als Paar vereint wären und zweitens ist Addison Rae mit ihren süßen 19 Jahren beinahe zwei Jahrzehnte jünger als der „Keeping Up With The Kardashians“-Gockel.

Datet Scott Disick jetzt doppelt?

Kourtney Kardashian postete heute allerdings ein Bild von sich beim Tuscheln mit Addison Rae. Die beiden Frauen, die seit einigen Wochen scheinbar ununterbrochen miteinander rumhängen, verbringen gerade einen gemeinsamen Urlaub.

In die Caption schrieb die Älteste der Kardashian-Jenner-Schwestern: „Die Freundin meines Ehemanns beim Austauschen von Geschichten“. Kourtneys 98 Millionen Follower wurden sofort hellhörig.

Ehecomeback bei Kourtney und Scott?

Wieso nennt sie Addison Rae die Freundin von Scott Disick? Und wieso betitelt sie ihn als ihren Ehemann? Das Paar trennte sich doch 2016 nach zehn Jahren Beziehung voneinander?

Mit ihrer Caption deutet Kourtney Kardashian eindeutig an, dass die drei Stars eine Art Dreiecksbeziehung führen. Eine solch ungewöhnliche Liebeskonstellation wäre natürlich extrem spannend und das Highlight für die kommende Season ihrer berühmten Reality-Show!

Alles nur Provokation

Als Kardashian-Experten glauben wir aber nicht daran. Wir sind uns sicher, dass die Ich-Darstellerin sich einfach nur einen Spaß erlaubt hat, um die andauernden Gerüchte um das Liebesleben ihres Ex-Mannes zu parodieren.

Denn erstens flirtet Addison Rae seit Langem sehr medienwirksam mit ihrem TikTok-Kollegen Bryce Hall (20). Zweitens gehen die Kardashian-Frauen sehr strategisch mit allzu privaten Informationen um.

News für die Öffentlichkeit gezielt ausgewählt

Auch wenn die Frauen des Kardashian-Jenner-Klans damit berühmt wurde, ihr Privatleben zu vermarkten, filtern sie sehr genau die Nachrichten, die an die Öffentlichkeit gelangen sollen, sehr präzise. Kylie Jenners (22) geheime Schwangerschaft lieferte den perfekten Beweis dafür.