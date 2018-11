Was macht eigentlich Rob Kardashian?

Montag, 12. November 2018 23:35 Uhr

Es sieht ganz danach aus, als würde diese Feindschaft noch länger anhalten. Wie bereits bekannt, war Sängerin Rita Ora in der Vergangenheit mit Rob Kardashian liiert, dem kleinen Bruder von Reality-TV-Lady Kim Kardashian.

Am gestrigen Sonntag trat Ora bei den „People’s Choice Awards“ auf, um ihre Single „Let Me Love You“ zu performen. Auch der Kardashian-Clan war anwesend – und ignorierte den Act der Musikerin komplett.

Ein Augenzeuge der Veranstaltung erzählte der Promi-Klatschwebsite „Hollywoodlife“, dass die K’s ihre Aufmerksamkeit sofort auf etwas anderes konzentrierten, als Rita Ora auf der Bühne erschien. „Keiner hat ihren Auftritt angesehen, sie haben zum größten Teil weggeguckt. Die einzige, die einmal kurz klatschte, war Khloe. Aber man hat gemerkt, dass sie einfach alle uninteressiert waren“, so die Quelle.

Aus dem Rampenlicht verschwunden

Kim’s Bruder hat sich nach der Kurzzeitbeziehung mit der Sängerin offenbar dafür entschieden, das Rampenlicht eher zu meiden. „Das wird er auch weiterhin tun“, erklärte ein Insider gegenüber der Seite. „Er mag das Leben, das er lebt und will nicht eine zusätzliche Last wegen seinem Nachnamen. Er würde auch gerne wieder jemanden kennen lernen, aber er will kein Spiel draus machen“. Rob, der sich als Model und Reality-TV-Größe bezeichnet, wolle „endlich auch mal jemanden außerhalb der Kameras kennen lernen“.

„Er glaubt, dass das der einzige Weg ist, auf dem es klappen könnte“.

Eine Zeit lang war der Kardashian-Bro mit Model Blac Chyna zusammen. Die beiden haben sogar eine gemeinsame, 13 Monate alte Tochter. Doch die Beziehung scheiterte und offenbar gibt es auch kein Liebes-Comeback. „Rob ist zur Zeit in seiner eigenen Welt und er hat einen Neustart mit Chyna überhaupt nicht im Kopf. Er ist dafür nicht offen und will einfach nur seine Ruhe haben“. Ach Gottchen, so viel Rampenlicht kann schon anstrengend sein…Möglicherweise liegt ein Liebes-Comeback aber auch in weiter Ferne, weil Chyna dem 31-Jährigen Anfang des Jahres vorwarf, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. (SV)