Dienstag, 21. Juli 2020 10:16 Uhr

Wendler-Hochzeit: Die Standesbeamtin kam via Facetime

Laura Müller wollte ihren Traummann Michael Wendler heiraten - um jeden Preis. Deswegen griffen die beiden, die seit Juni standesamtlich verheiratet sind, zu einem sehr ungewöhnlichen Mittel zurück.

Mitten in der Corona-Pandemie gaben sich Laura Müller und Michael Wendler das Ja-Wort und zwar digital: Die Standesbeamtin musste via Facetime dazugeschaltet werden. Romantik klingt auf jeden Fall anders.

Quelle: instagram.com

„Alles ging ganz schnell“

Die beiden hatten es sehr eilig endlich ganz offiziell Mann und Frau zu sein und berichten in der VOX-Doku „Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet“, dass sie den Termin am selben Tag bestätigt bekommen haben, an dem sie letztendlich auch geheiratet haben:

„Auf einmal ging alles ganz schnell“, berichtet Mittelklasse Schlagersänger Michael Wendler und fügt hinzu: „Morgens haben wir die Info erhalten, dass am Nachmittag ein Termin ist und die Trauung vollzogen werden könnte.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Das war ganz aufregend, eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet per Facetime, hat die Trauung vollzogen und alles andere wurde schriftlich eingereicht.“

Die kirchliche Trauung der beiden musste übrigens aufgrund von Corona vorerst verschoben werden.