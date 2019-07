Wendy Williams stellt klar: „Mama lässt sich nicht mit Kindern ein“

Dienstag, 9. Juli 2019 10:46 Uhr

Wendy Williams datet einen Arzt in seinen Fünfzigern. Die 54-jährige Talkshow-Moderatorin bestätigte, dass sie nach der Trennung von Ehemann Kevin Hunter in diesem Jahr, der angeblich untreu gewesen sein soll, mit ihrem Leben weitermacht und wieder datet.

Allerdings dementierte sie Gerüchte, nach denen sie sich mit dem 27-jährigen Marc Tomblin, einem verurteilten Straftäter, treffen soll, mit dem sie kürzlich in Los Angeles und New York gesichtet wurde. In ihrer eigenen Talkshow sagte sie am Montag (8. Juli), nicht an jüngeren Männern interessiert zu sein und erklärte:

„Ich bin ein Händchenhalter“

„Ich bin nicht verliebt. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Ich bin nicht verliebt, aber es gibt da jemanden, nach dem ich verrückt bin. Es ist nicht der, an den ihr denkt. Ok? Mama lässt sich nicht mit Kindern ein, aber scheinbar ziehe ich mit meinem Charme und Intellekt einfach Menschen allen Alters an. 27-jährige Jungs, um es frei heraus zu sagen, finden mich attraktiv. Ich verstehe das, aber […] ich brauche jemanden in seinen 50ern und er muss Arbeit haben. Es hilft, dass er Arzt ist. Er war verheiratet. Seine Kinder sind in ihren 20ern und ja, er ist dunkelhäutig.“

Williams sprach anschließend über ihre Freundschaft mit Marc und betonte, es sei nicht ungewöhnlich für sie, mit jemandem Händchen zu halten. „Er ist aus L.A. Er kam nach New York. Er war vorher noch nie in New York. Wolkenkratzer und alles. Ich bin ein Händchenhalter. Wenn wir raus gehen, nehme ich deine Hand“, so die TV-Persönlichkeit. Obwohl der Star berichtete, ihm gehe es gut, erklärte er dennoch auch, mehrmals nach Idaho und Arizona gereist zu sein, um seine Gedanken zu ordnen. Wendy erlitt erst dieses Jahr einen Rückfall und zog in eine Einrichtung für trockene Alkoholiker um.