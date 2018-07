Wie jetzt? Sophia Thomalla geht auf Tour mit Gavin Rossdale?

Montag, 23. Juli 2018 21:29 Uhr

Sophia Thomalla soll Gavin Rossdale auf dessen US-Tour mit seiner Band Bush begleiten. Die 28-jährige Moderatorin und der 52-jährige Musiker führen seit einigen Monaten angeblich eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und den USA.

Das scheint für die beiden aber überraschend gut zu klappen. Die Sehnsucht scheint allerdings bald ein Ende zu haben. Nach Angaben von Rossdale soll ihn seine Liebste nämlich nun auf seiner Tour durch die Staaten begleiten, die schon seit dem 22. Juli und noch bis Oktober läuft.

In seiner Instagram-Story verkündete der Sänger nun die frohe Botschaft. Auf dem Foto ist Thomalla mit einer Bandkollegin im Tourbus zu sehen. In der Bildunterschrift heißt es: „Bester Tour-Trouble“.

Quelle: instagram.com

Verlobungsgerüchte

Es ist nicht klar, wie lange die Schauspielerin an der Seite ihres Freundes auf der Tournee sein wird. Sicherlich wollen die Turteltauben ihre Zweisamkeit die nächsten Wochen in vollen Zügen genießen. Rossdale scheint wahrlich nicht genug von seiner Freundin zu bekommen. Da verwundert es auch nicht, dass Fotos, auf denen die beiden kürzlich in Rossdales Heimatstadt Los Angeles mit schlichten Ringen an den Händen abgelichtet wurden, sofort zu Verlobungsgerüchten führten.

Thomalla trug dabei ein goldenes Schmuckstück, ihr Freund das silberne Gegenstück. Außerdem hatte das Model kürzlich auch die Ex-Frau seines Liebsten, die frühere ‚No Doubt‘-Frontfrau Gwen Stefani und deren Kinder kennengelernt. (Bang)