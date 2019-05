Will Smith witzelt über Baby Archie

Donnerstag, 9. Mai 2019 19:27 Uhr

Am Mittwoch zeigten Meghan Markle (37) und Prinz Harry (34) erstmals Baby Archie und verzückten damit die ganze Welt. Auch in Hollywood schwappte der Hype rüber, schließlich ist Meghan in Los Angeles geboren. Nun erlaubte sich Will Smith (50) einen kleinen Scherz und witzelte über Baby Archie.

Er postete ein Bild, auf dem er seinen Kopf in den Arm von Prinz Harry montierte, darauf steht „The Fresh Prince“. Dazu schrieb Will Smith: „Das Internet ist bereit für das. Harry & Meghan, herzliche Glückwünsche. Oh und P.S., ich heiße Will und mein Bruder heißt Harry.“

Quelle: instagram.com

Seine Follower und zahlreiche Promis sind begeistert und schmunzeln darüber.

Übrigens, Will Smith wird am kommenden Samstag nach Berlin kommen und seinen neuen Film „Aladdin“ vorstellen. Dort hat er die Rolle des Flaschengeist Dschinni. Wir werden berichten.