Willi und Jasmin Herren wünschen sich ein Baby: „Wir sind bereit“

Dienstag, 30. Juli 2019 18:15 Uhr

Willi Herren wünscht sich noch ein Baby. Der 44-Jährige hat in den letzten Monaten einiges durchgemacht: Mit seiner Tablettensucht sorgte er für reichliche Schlagzeilen. Mittlerweile ist er jedoch clean und derzeit mit seiner Liebsten in der TV-Show ‚Das Sommerhaus der Stars‘ zu sehen. Nun hat er verraten, wie es ihm heute geht und was er sich für die Zukunft wünscht.

„Anfangs nahm ich die Tabletten gegen mein Lampenfieber. Dann gegen Ängste wie beim Fliegen. In Kombination mit Alkohol wurde es dann zum toxischen Cocktail – ich hatte dann die Kontrolle verloren. Ein Alkoholproblem hatte ich nicht, es war der Mix. Ich trinke heute aber generell keinen Alkohol mehr und befinde mich auch weiterhin ambulant in Therapie – das hilft mir sehr“, so Willi Herren im Gespräch mit der Illustrierten ‚In‘.

Er hat sein Leben verändert

Obwohl ihm andere dazu geraten hatten, Insolvenz anzumelden, schaffte er es alleine, seine Schulden im Wert von weit über 50.000 Euro zu begleichen. Ohne die Unterstützung seiner Frau Jasmin hätte er dies jedoch nicht geschafft. Für ihn ist sie „ein Engel“, da sie während dieser harten Zeit an seiner Seite war. „So was habe ich in der Vergangenheit schon ganz anders erlebt. Zu Jasmin habe ich ein Urvertrauen wie sonst zu keinem anderen Menschen“, erklärt der Schlagerstar.

Für ihn habe sich in seinem neuen Leben einiges verändert: „Ich lebe viel bewusster. Man muss sich mal vorstellen: 20 Jahre lang Tabletten! Klar steht man dann öfter mal neben sich. Aber jetzt bin ich der Willi, den ich selbst auch liebe. Ich genieße es, passe aber auch auf. Vieles ist für mich nicht mehr selbstverständlich.“

Das passiert heute im „Sommerhaus der Stars“

Für die Zukunft wünscht sich der TV-Star viele Erlebnisse mit seiner Frau. Aber auch Ruhephasen seien ihm wichtig. Außerdem gesteht er: „Am liebsten würden Jasmin und ich noch ein Baby bekommen. Das wäre unser Traum, wir sind bereit dafür.“

Heute Abend im ‚Sommerhaus der Stars‘ kann Willi Herren wieder zur Hochform auflaufen!

Das gibt’s zu sehen: Michael Wendler klatscht Laura im Bett permanent auf den Po. Willi verlässt das Zimmer und lästert mit Jasmin draußen, wie der Wendler seine Freundin vorführt. Schließlich reden Willi und Wendler beim Frühstück über die Beziehung. Willi findet es grenzwertig und sagt, dass er den Typen vierteilen würde, wenn seine Tochter mit einem so viel älteren Mann nach Hause käme…