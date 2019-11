Wirbel um Justin Timberlake und diese Frau

Das verflixte siebte Jahr? Neue Bilder sollen für einige Medien den Grund zur Annahme liefern, dass Justin Timberlake (38) seine Ehefrau Jessica Biel (37) betrügt.

Jessica Biel und Justin Timberlake daten seit 12 Jahren. Sie gelten als eines der stabilsten Traumpaare in Hollywood. Aber wie jede andere Beziehung erlebte auch die ihre Höhen und Tiefen. Insbesondere, weil der Sänger die Schauspielerin in den ersten Jahren ihrer Beziehung, also vor ihrer Hochzeit im Jahr 2012, mehrfach betrogen haben soll.

Umso mehr schockieren uns neue Fotos von Justin Timberlake, auf welchen er händchenhaltend mit einer anderen Frau in New Orleans zu sehen. Hat der zehnfache Grammy-Gewinner und Vater eines Sohnes genug von seiner Göttergattin?

Affäre mit Kollegin Alisha Wainwright?

Auf Bildern, die von der britischen Boulevard-Zeitung ‚The Sun‘ verbreitet werden, sieht man Justin Timberlake zusammen mit einer Alisha Wainwright (30). Mit der bis dato noch recht unbekannten Schauspielerin, die Serien-Fans vielleicht aus der Netflix-Serie „Raising Dion“ kennen, dreht der Ex-Freund von Britney Spears (37) aktuell das Drama „Palmer“.

Sie sitzen gemeinsam in gemütlicher Runde nebeneinander und Alisha Wainwrights Hand liegt entspannt auf dem Knie von Justin. Ein anderes Bild zeigt die beiden sogar händchenhaltend in den Straßen der Südstaaten-Metropole.

Wirklich nur Freunde?

Während die Fans von Jessica Biel im Netz schon komplett am Rad drehen, versicherte ein anonyme Quelle vom Set, dass an den Gerüchten um eine Affäre absolut nichts dran sei. Die Quelle äußerte sich gegenüber dem US-Magazin ‚People‘ mit folgenden Worten: „Alles was man sieht, ist eine Gruppe von Menschen aus einem Balkon. Da ist definitiv nichts gelaufen. Er ist in New Orleans, um seinen neuen Film Palmer zu drehen. Sie sind Kollegen, sie verstehen sich gut und alle haben einfach nur miteinander abgehangen.“

Dann hoffen wir mal, dass es dabei auch bleibt. Auf dem Video ist nämlich klar sichtbar, dass Justin Timberlake an diesem Abend gut einen im Tee hatte. Und wir alle wissen, dass man unter dem Einfluss von Alkohol manchmal sehr dumme Entscheidungen trifft.