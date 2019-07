Wolke Hegenbarth: Hat sie hier das Geschlecht des Babys verraten?

Donnerstag, 4. Juli 2019 12:05 Uhr

Wolke Hegenbarth könnte aus Versehen das Geschlecht ihres Babys verraten haben. Die 39-jährige Schauspielerin gab im April bekannt, dass sie und ihr Partner, der Marketing-Fachmann Oliver Vaid, ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, hielt das Geschlecht bislang allerdings geheim.

Nun scheint sich die Blondine auf dem roten Teppich beim Bavaria Filmfest in München verplappert zu haben. Danach gefragt, wie es ihr gehe, sagte sie dem Fernsehsender RTL: „Wir arbeiten noch und das macht er gut mit.“ Wird es also demnächst einen kleinen Jungen im Hause Hegenbarth/Vaid geben?

Quelle: instagram.com

„Wir sind so glücklich“

Dazu gab es keinen weiteren deutlichen Kommentar seitens der Schauspielerin. Allerdings äußerte sie durchaus ihre Vorfreude und sagte weiter: „Das kann man gar nicht in Worte fassen. Im Herbst wird’s ein Baby geben.“

Quelle: instagram.com

Mit einem Instagram-Post verriet die Schauspielerin ihren Fans vor knapp drei Monaten, dass sie guter Hoffnung ist. Unter einen Schnappschuss, der Wolke mit sichtbarem Bäuchlein neben ihrem Partner zeigt, schrieb der Fernsehstar schlicht „#momtobe“, was auf Deutsch in etwa „werdende Mutter“ heißt. Der ‚Bild‘ verriet sie damals außerdem: „Wir sind so glücklich. Und ich fühle mich fit und munter.“