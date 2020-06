Yeliz Koc gibt es endlich zu: Sie datet Filip Pavlovic

Schon seit Wochen wurde gemunkelt: Was geht zwischen Yeliz Koc und Ex-„Bachelorette“-Teilnehmer Filip Pavlovic? Nachdem sie sich nach einer leidigen On-Off-Beziehung endgültig von Johannes Haller trennte, gab Yeliz vor wenigen Wochen zu, dass sie jemand Neuen kennenlernt.

Nachdem Yeliz und Filip Pavlovic immer wieder miteinander in Verbindung gebracht wurden und es auch Bilder von ihm und ihrer neuen Hündin Luna gibt, stellte Koc in einer Instagram-Fragerunde nun klar: „Wir lernen uns kennen und verstehen uns gut. Was es am Ende wird, wissen wir nicht, aber Freunde bleiben wir, egal was passiert…“

Das sagt sie zu Liebes-Comeback mit Johannes

Filip kennt man aus der „Bachelorette“-Staffel von Nadine Klein, er wurde damals Dritter. Danach nahm er an „Bachelor in Paradise“ teil, doch so richtig sollte es mit der Liebe nicht bei ihm klappen. Vielleicht ist Yeliz nun die Richtige für ihn.

Übrigens, auch über ihren Ex Johannes Haller sprach Yeliz auf Instagram, denn ein Follower wollte wissen, ob sie ihm noch einmal eine Chance geben würde, darauf antwortete sie nur kurz und knapp: „Niemals!“

Das ist eindeutig!