Yeliz Koc: „Ich hoffe, dass ihr euch für mich freut“

Seit Kurzem ist bekannt, dass Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ein Paar sind. In ihrer Insta-Story hat sich die 26-Jährige jetzt zu ihrem Liebes-Glück geäußert.

Yeliz Koc ist frisch verliebt und schwebt auf Wolke sieben. Aus diesem Grund hat sich die Influencerin in den vergangenen Tagen nicht allzu oft bei ihren Followern gemeldet. „Jetzt wisst ihr endlich, warum ich mich in letzter Zeit nicht so oft gemeldet habe. Es war nicht so, dass ich kein Bock mehr auf Instagram hatte. Ich wollte einfach nur mein Privatleben privat halten“, so die Reality-Darstellerin.

Yeliz Koc möchte ihren Followern nicht alles erzählen

„Man muss ja auch erstmal gucken, wo das Ganze hinführt und wie es sich entwickelt. Jetzt ist es endlich raus. Ich hoffe, dass ihr euch für mich freut. Endlich bin ich wieder glücklich und alles es wieder schön. Ein paar Sachen werde ich aber auch weiterhin für mich behalten“, kündigte die Beauty an. Aus ihren persönlichen Angelegenheiten macht Yeliz sonst ja eigentlich kein Geheimnis. Jedenfalls berichtet die Reality-Darstellerin in ihren Storys regelmäßig über ihren Alltag.

Süßer Liebesbeweis

Bereits vor wenigen Tagen sendete die Influencerin ihren Fans einen Hinweis darauf, dass sie sich Jimi Blue geangelt hat, in dem sie zwei Polaroids mit dem 28-Jährigen gepostet hat. Auf diesen wirken die beiden ziemlich vertraut und strahlen zufrieden in die Kamera.

Yeliz war nur wenige Wochen Single

Nachdem sich die ehemalige „Bachelor„-Teilnehmerin erst vor wenigen Wochen nach ewigem Hin und Her von ihrem Ex-Freund Johannes Haller getrennt hat, ist sie nun also wieder vergeben. Mit Haller führte sie rund zwei Jahre lang eine On-Off-Beziehung, ehe Yeliz Anfang Mai das Liebes-Aus verkündete. Dabei äußerte die Influencerin in ihrer Story schwere Vorwürfe: „Ich weiß nicht, ob er eine andere hat. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es da die ein oder andere gibt.“

Was geht zwischen Johannes und Jessica Paszka?

Ob an den Anschuldigungen was dran ist, ist allerdings nicht klar. Mittlerweile scheint aber auch der 32-jährige Bootsverleiher wieder in festen Händen zu sein. Laut der „Bild“-Zeitung wurde der gebürtige Schwabe zuletzt turtelnd mit der ehemaligen „Bachelorette“ Jessica Paszka auf Ibiza gesichtet. Jessica und Johannes haben sich bereits 2018 bei „Die Bachelorette“ kennengelernt, wo der Reality-Star allerdings „nur“ zweiter wurde.