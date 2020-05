Yeliz Koc: „Ich lerne gerade jemand Neues kennen“

Erst vor wenigen Wochen folgte das dritte und diesmal angeblich auch endgültige Liebes-Aus zwischen Yeliz Koc und Johannes Haller. Die Trauerphase scheint die schöne Ex-Bachelor-Kandidatin jedoch schon überwunden zu haben, denn sie datet wieder.

Auf Instagram startete Yeliz Koc eine Fragerunde und ein Follower wollte wissen, ob sie schon bereit ist jemand Neuen kennenzulernen und da antwortete sie: „Ich lerne gerade jemand Neues kennen, aber wie sich alles entwickelt, kann man noch nicht sagen, dafür ist es zu früh.“

Sollte er auch bekannt sein?

Doch jetzt von etwas ernstem zu sprechen, das möchte Yeliz nicht und erklärt deswegen: „Solang ich nicht öffentlich sage, ‚Das ist mein Freund‘, ist es noch nichts ernstes oder zu früh dafür“, stellt sie klar. Ein anderer Follower will außerdem wissen, ob ihr Zukünftiger auch eine öffentliche Person sein muss und Koc sagt:

„Es wäre auf jeden Fall einfacher, wenn er meinen Beruf versteht und es nicht merkwürdig findet was ich hier mache oder er mir etwas verbieten will, wie ich mich zeige oder was ich alles poste. Es ist definitiv einfacher wenn der Partner einen unterstützt statt kritisiert und er auch versteht, wenn ich dann mal für einige Wochen in einem TV-Format bin.“