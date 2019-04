Yeliz Koc & Johannes Haller: Kann ihr Urlaub die Liebe retten?

Sonntag, 28. April 2019 11:40 Uhr

Yeliz Koc fliegt jetzt doch mit Johannes Haller nach Bali. Die 25-Jährige ist eigentlich seit Anfang des Monats wieder Single. Nachdem das einstige Paar das Liebes-Aus im Netz bekannt gegeben hatte, entwickelte sich die erst so friedliche Trennung immer mehr zum Rosenkrieg.

Nun scheinen die beiden ihre Probleme jedoch noch einmal anpacken zu wollen und machen zusammen Urlaub. „Für den einen oder anderen mag es jetzt überraschend wirken, aber ich bin gerade mit Johannes unterwegs“, offenbarte Yeliz in ihrer Instagram-Story und erklärte weiter: „Wir haben uns echt viel ausgesprochen, wir haben uns echt viel Zeit genommen, um zu reden.“

„Wir möchten uns einfach nochmal diese Chance geben“

Letzten Endes wollten beide, das Geld für ihren bereits gebuchten und bezahlten Bali-Urlaub nicht zum Fenster rauswerfen. „Abgesehen von dem Geld, möchten wir uns einfach nochmal diese Chance geben, wir möchten uns diese Zeit nehmen“, verriet die einstige ‚Bachelor‚-Kandidatin.

Um auch wirklich an ihrer Beziehung arbeiten zu können, wollen die beiden Influencer auch ihre Social Media-Aktivitäten etwas zurückfahren: „Und dann wollen wir gucken, wo der Weg uns hinführt.“ Weiter wollte sich die dunkelhaarige Schönheit jedoch nicht dazu äußern. Johannes selbst küsste sie in dem kurzen Video auf die Wange und teilte den Clip anschließend auch in seiner Story.