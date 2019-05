Yeliz Koc & Johannes Haller sind wieder zusammen

Mittwoch, 8. Mai 2019 09:25 Uhr

Nun also doch: „Bachelorette“-Teilnehmer Johannes Haller und „Bachelor“-Teilnehmerin Yeliz Koc haben nach wieder zusammen gefunden. Überraschung – oder auch nicht. Nun also noch einmal zusammen gefasst: Yeliz und Johannes haben sich bei „Bachelor in Paradise“ kennen- und lieben gelernt.

Nachdem sie im letzten Jahr zusammengezogen waren, verkündeten sie Anfang April die Trennung. Es folgten öffentliche Tränen, Hetzereien und ein laaaanges Statement-Video von Johannes. Yeliz jammerte bei Instagram, was sie nun mit den gekauften Bali-Tickets anstellen soll, schließlich sollte es eine Liebesreise mit ihrem Ex sein.

Sie sind wieder zusammen

Umso verwunderlicher dann, dass Yeliz und Johannes dann doch gemeinsam die Reise antraten. Ihre Follower rochen schon den Braten und et voilà, da ist der „Wir haben wieder zueinander gefunden“-Post von Johannes.

Quelle: instagram.com

Auf dem Bild halten Johannes und Yeliz Händchen und er schreibt: „Manchmal müssen sich zwei Leute trennen, um zu bemerken wie sehr sie sich brauchen.“ Die Follower freuen sich natürlich für die beiden, auch wenn das Liebes-Comeback für viele nicht sehr überraschend kam!