Yeliz Koc & Johannes Haller: „Wir wollen die Beziehung prüfen“

Dienstag, 9. Juli 2019 09:55 Uhr

Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) haben sich im letzten Jahr bei „Bachelor in Paradise“ kennengelernt. Nun sind sie seit über einem Jahr zusammen. Doch rosig lief es nicht immer ab, im Frühjahr gab es eine kurzzeitige Trennung.

Nun haben sich Johannes Haller und Yeliz Koc wieder zusammen gerauft und werden ab dem 23. Juli im „Sommerhaus er Stars“ dabei sein. Für das junge Paar eine Prüfung, wie auch Haller gegenüber RTL gesteht:

„In unserem Fall ist es ja so: Wir haben uns im Fernsehen kennengelernt und dann hatten wir im Frühjahr eine Krise, die leider auch medial gewirkt hat. Jetzt wollen wir – mehr für uns selber – uns die Chance geben, uns zu prüfen. Man muss ja ehrlich sagen: Was ist das denn für eine geniale Chance, als Paar Aufgaben in Challenges und so große Mutproben zu bewältigen. Das ist eine Riesen-Chance für eine Beziehung.“

„Es ist eine Extrem-Situation“

In den vergangenen Staffeln kam es nicht selten unter den Paaren zu Streitereien, auch Yeliz ist sich bewusst, dass die Gefahr hoch ist: „Es ist natürlich eine Extrem-Situation. Es sind so viele unterschiedliche und fremde Charaktere zusammen, die man überhaupt nicht kennt. Und dann in so einem kleinen Haus. Ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, das man sich mit anderen, fremden Menschen teilt – klar kann es da auch mal zu Konflikten oder Streitigkeiten kommen.“

Dennoch sieht die schöne Yeliz das Experiment auch als Chance, noch stärker aus dem „Sommerhaus“ zu gehen, wie sie hinzufügt: „Wir wollen den Leuten auch einfach mal zeigen, dass es normal ist, wenn man sich in einer Beziehung mal streitet. Wichtig ist, dass man sich wieder verträgt und da ist egal, wie oft man sich streitet. Hauptsache man ist danach wieder ein Team. Und das können wir im Sommerhaus zeigen, dass wir am Ende ein Team sind.“

Diese Paare sind noch dabei

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger und Musiker Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus „Otto – Der Film“) und Architekt Quentin Parker (65)

Die „Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28)

Die „Goodbye Deutschland“-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (48)

Sänger Willi Herren (44) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (47) und Schülerin Laura Müller (18)