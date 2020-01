Yeliz Koc kotzt über Nik Schröder und Jessica Neufeld ab

Yeliz Koc gibt einen schockierenden Einblick in das Verhältnis mit Nik Schröder und Jessica Neufeld. Einst waren sie unzertrennliche Freunde: Yeliz und Johannes Haller sowie Nik und Jessie, bekannt aus den ‚Bachelor‘- und ‚Bachelorette‘-Formaten. Bei der Hochzeit des Paars im September durften „Joliz“ natürlich nicht fehlen.

Nun, da sich das ‚Sommerhaus der Stars‘-Couple getrennt hat, packt die dunkelhaarige Schönheit auch über das wahre Verhältnis zwischen den Reality-Stars aus. So hätten die zwei Männer einen „Wettkampf“ aus ihren Beziehungen gemacht, worunter Yeliz Koc stark gelitten habe. „Welches Paar ist besser, schneller usw… ging mir richtig auf die Nerven. Johannes und meine Beziehung, sowie deren Beziehung ist doch kein Spiel!“, klagt sie in ihrer Instagram-Story.

„Dann ging es immer nur um: wer hat mehr Geld, wer hat mehr Rolex-Uhren dabei, waren deren Uhren nur Fake! Jedes Gespräch hat immer nur um Geld gehandelt und um Markensachen.“ Doch damit nicht genug.

Quelle: instagram.com

Sie wurde belogen

„Dann kommt dazu, dass die sich jeden Tag mit meinem Ex-Freund treffen wollen, Gott weiß warum. Dann regt sie sich auf, wieso Johannes und ich ein Kind planen, sie und Nik seien doch schon viel länger ein Paar als Johannes und ich… Dann kommt dazu, dass die beiden mich einfach belogen haben, als es um ‚Bachelor in Paradise‘ ging und dadurch das Glück zwischen Johannes und mir fast kaputt gemacht hätten“, zählt Yeliz auf. Abschließend wirft die 26-Jährige dem Paar vor, allen nur etwas vorzuspielen.

„Und sie lügen ohne Ende! Sorry! So true! Denken sich immer Geschichten aus, was alles bei denen läuft, dabei geht da einfach mal nichts…“, schreibt sie.