24.10.2020 11:15 Uhr

Yeliz Koc rechnet mit Ex Johannes Haller ab: „Für Werbung ausgenutzt!“

Yeliz Koc holt zum Seitenhieb gegen Johannes Haller aus. Lange Zeit führten die beiden Reality-Stars, die sich bei "Bachelor in Paradise" kennenlernten, eine On-Off-Beziehung, bevor ihre Liebe endgültig in die Brüche ging.

Inzwischen ist Influencerin Yeliz Koc mit Jimi Blue Ochsenknecht liiert, während Johannes Haller mit seiner alten Flamme Jessica Paszka anbändelt. Auf Instagram findet Yeliz nun wenig nette Worte für ihren Ex.

Yeliz Koc wird sehr deutlich: „Muss keine Angst haben“

Auf die Frage eines Fans, was ihr in ihrer letzten Beziehung gefehlt habe, antwortete sie: „Ich kann vertrauen. Muss keine Angst haben, wenn mein Partner ohne mich feiern geht. Ich kann ruhig schlafen gehen, auch wenn er noch unterwegs ist.“

Damit jedoch nicht genug: „Ich werde nicht für Werbung ausgenutzt oder in ein schlechtes Bild gerückt, damit mein Partner besser da steht.“ Außerdem stellte die 26-Jährige klar, dass sie heute früher die Reißleine ziehen würde.

„Sobald andere Frauen mit im Spiel sind …“

„Puuh, also wenn’s jetzt genau die gleichen Dinge wären, wie in meiner alten Beziehung, direkt beenden. Sobald andere Frauen mit im Spiel sind, sollte man einen Schlussstrich ziehen“, so Yeliz. Und welche Dinge sind ihr besonders wichtig in einer Beziehung? „Liebe, Vertrauen, Respekt, Loyalität, gemeinsame Pläne und Vorstellungen“, zählte die Ex-„Bachelor„-Kandidatin auf.

Offensichtlich scheint Yeliz in ihrem neuen Partner all das gefunden zu haben, was sie sich immer gewünscht haben. Nach langer Suche bezieht das frisch verliebte Paar nämlich in ihre erste gemeinsame Wohnung in Berlin. Dafür verlässt die gebürtige Hannoveranerin sogar ihre Heimatstadt.

Mehr zum Thema:

Sie ziehen schon zusammen

In der Instagram Story von Yeliz berichtet sie überglücklich darüber, dass sie und Jimi endlich eine passende Wohnung gefunden haben. Richtig glauben kann es das TV-Sternchen aber erst, wenn beide den Mietvertrag wirklich unterschrieben haben.

Die schicke Berliner Wohnung des Paars kann sich definitiv sehen lassen. Ein moderner Einbaukamin, eine strahlend weiße Küche mit XL-Kücheninsel, ein Traum wie Yeliz in ihrer Instagram-Story preisgibt. Seit Monaten waren Yeliz und Jimi auf der Suche nach der perfekten Wohnung und endlich wurden die zwei fündig.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verspricht ihren Followern demnächst mehr Einblicke in ihr neues Reich zu geben. Dennoch sagt sie auch, dass sie einiges lieber privat halten möchte, deshalb müssen ihre Fans wohl stark bleiben, denn eine komplette Room-Tour wird es nicht geben.

Quelle: instagram.com

Galerie

Das große Auswanderer-Rätsel

Jimi Blues Mutter Natascha Ochsenknecht dürfte sich darüber freuen, dass die zwei Turteltauben sich für eine Wohnung ihrer Heimat Berlin ausgesucht haben. Denn erst vor kurzem verließ ihre jüngste Tochter Cheyenne die Hauptstadt um mit ihrem Freund auszuwandern. Wo genau das Model jetzt lebt hat sie noch nicht bekannt gegeben, unter ihren Instagram-Bildern wird aber wild spekuliert sie könnten wohlmöglich nach Graz in Österreich ausgewandert sein.

„Willkommen im schönsten Teil Österreichs!“, kommentiert ein User unter Cheyennes Bild. Ihr Freund soll angeblich aus Graz kommen, ob das wirklich stimmt? Wir wissen es nicht. Ein sehr großer Schritt für die 20-jährige und sicher nicht leicht für Natascha. Mit Yeliz hat die 56-jährige einen neuen weiblichen Familienzuwachs in ihrer Heimstadt.

Quelle: instagram.com

Folgt schon bald Nachwuchs?

Kommt nach der ersten gemeinsamen Wohnung schon bald Nachwuchs für das junge Paar? Platz für ein Baby hätten Yeliz und Jimi ganz bestimmt in ihrer Wohnung. Die 26-jährige ist wie auch Jimi, ein richtiger Familienmensch wie sie auf ihrem Instagram-Profil zeigt.

Gestern gratuliert sie ihrer süßen Nichte zum vierten Geburtstag und postet gleich ein paar niedliche Schnappschüsse von sich und der kleinen Bella. Falls die zwei Verliebten bald Nachwuchs erwarten, macht der Schauspieler seine Mutter Natascha damit zum ersten Mal zur Oma. Darüber würde sich die 56-jährige sicherlich freuen! (Bang/KT)

(DA)