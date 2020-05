Yeliz Koc und Johannes Haller mal wieder getrennt: Hat er eine andere?

Yeliz Koc und Johannes Haller hatten zwei Jahre das, was man eine klassische On-Off-Beziehung nennt. Sie konnten nicht mit, aber irgendwie auch nicht ohne einander und fanden in den letzten Monaten zwei Mal wieder zu einander, nachdem sie sich vor zwei Jahren bei „Bachelor in Paradise“ kennengelernt hatten.

Jetzt ist es mal wieder aus zwischen Yeliz Koc und Johannes Haller und diesmal sagt sie in ihrer Instagram-Story: „Johannes und ich sind nicht mehr zusammen. Dieses Mal ist es wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen. Ich habe mir viel Mühe gegeben und von ihm kam da nicht so wirklich viel.“

Quelle: instagram.com

Hat er eine Neue?

Die schöne Yeliz macht ihrem Ex sogar Vorwürfe, dass er eine andere Frau haben könnte und erklärt in ihrer Story weiter: „Ich weiß nicht, ob er eine andere hat. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es da die ein oder andere gibt.“

Ihr Fazit: „Die zwei Jahre die wir zusammen waren, waren eine verschwendete Zeit. Ich bin wieder Single, ich bin wieder zu haben. Ich möchte jemanden in meinem Leben haben, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringe.“

Scheint so, als sei sie nicht abgeneigt, direkt jemand Neuen kennenzulernen…