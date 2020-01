„Younger“-Star Molly Bernard hat sich verlobt

Die 31-Jährige kann ihr Glück kaum fassen. Nachdem sie im letzten Jahr bei der Vermählung ihrer Serien-Kollegin Hillary Duff die Traurede halten durfte, werden nun auch bald bei ihr die Hochzeitsglocken läuten.

Via social Media verkündete sie die freudigen Nachrichten. Seitdem sich Molly und Hilary am Set der Serie ‚Younger‚ kennengelernt haben, sind die beiden gute Freundinnen. Das Verhältnis zwischen den beiden TV-Stars ist sogar so eng, dass Erstere die Blondine und ihren Partner Matthew Koma traute.

„Wir haben Ja gesagt“

Ob Hilary ihr diesen Gefallen bald erwidert ist nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass auch sie am großen Tag ihrer Freundin für sie da sein wird. Via Instagram erklärte Molly: „Wir haben Ja gesagt“ und teilte dazu einen Pärchen-Schnappschuss. Auf dem Bild strahlen die Lauren-Darstellerin und ihre Verlobte Hannah Lieberman in die Kamera.

Dabei fällt neben den glücklichen Gesichtern vor allem auch der Verlobungsring auf, den die zukünftige Braut an ihrem Finger trägt. Während die zwei Verliebten ihre Freude kaum verbergen können, zeigt sich ihr Hund eher unbeeindruckt.

Ihre Follower überhäufen sie jedoch mit Glückwünschen und machen in den zahlreichen Kommentaren deutlich, wie sehr sie sich für das Paar freuen. Wann die beiden vor den Traualtar treten werden, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.