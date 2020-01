Yvonne Catterfeld: Erstes Pärchen-Foto nach langer Zeit

Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk feierten gerade den Geburtstag des Freundes der Sängerin in Südafrika. Während die Künstlerin sonst eher seltener private Bilder postet, veröffentlichte sie auf ihrem Instagram-Account zum 44. ihres Lebenspartners ein Pärchen-Foto.

Die beiden sind bereits seit 2007 ein Paar. Zusammen sieht man sie auf den Sozialen Netzwerken jedoch selten. Anlässlich des Ehrentages des Schauspielers machte die 40-Jährige nun aber eine Ausnahme.

Quelle: instagram.com

„Wir feiern im afrikanischen Busch“

Auf dem Selfie stehen Oliver und die Künstlerin an einem Strand in Südafrika. „Alles Gute an diesen wunderbaren Mann, mit dem ich bereits das 13. Mal Geburtstag feiern konnte. Wir feiern heute im afrikanischen Busch“, schrieb Yvonne zu dem Post.

Vor rund 13 Jahren lernten sich die beiden Schauspieler bei den Dreharbeiten zum Film „U-900“ kennen und verliebten sich ineinander. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, der 5 Jahre alt ist. Die Hochzeitsglocken läuteten bisher allerdings noch nicht. Davor war Catterfeld von 2004 bis 2007 mit Wayne Carpendale liiert.