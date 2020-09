08.09.2020 21:49 Uhr

Zac Efron und Vanessa halten Händchen: Ist es Liebe?

Ist Hottie Zac Efron etwa wieder vergeben? Zumindest wurde er jetzt mit einer Dame gesichtet und die beiden scheinen auf jeden Fall sehr vertraut zu sein.

Zac Efron und Vanessa Valladares sollen die „Zeit genießen“, die sie zusammen in Australien verbringen. Bilder zeigen die beiden sogar Händchen haltend.

Im Juni kennengelernt

Der 32-jährige Darsteller soll Vanessa Gerüchten zufolge daten, nachdem sich die beiden im Juni kennenlernten, als das australische Model in dem Byron Bay General Store & Cafe arbeitete. Die beiden sollen in den letzten Wochen viel Zeit miteinander verbracht haben und wurden immer wieder zusammen gesichtet. Man merkt schnell, da knistert es gewaltig.

Sie unternehmen viel zusammen

Ein Insider erklärte gegenüber „People“: „Zac traf Ness Anfang des Sommers. Sie fingen im Juli an, sich miteinander zu treffen und unternahmen vor kurzem einen gemeinsamen Ski-Trip. Man merkt, dass sie sich gut verstehen. Sie verbringt viel Zeit in seinem Haus.“

Angeblich hat das Model ihren Job in dem Café bereits aufgegeben, um viel Zeit mit Zac Efron zu verbringen. Ob das so schlau war?

Zieht er nach Australien?

Zac, der in den Jahren 2005 bis 2010 zuvor die Schauspielerin Vanessa Hudgens datete, wurde am Wochenende dabei gesichtet, wie er mit Vanessa in einem Strandcafé saß.

Die Spekulationen über Zacs Liebesleben folgen auf die Nachrichten, dass der Schauspieler vorhaben soll, nach Australien zu ziehen. Der ‚Greatest Showman‘-Star soll sein Anwesen in Los Angeles angeblich verkaufen wollen, um permanent in die Gegend rund um Byron Bay zu ziehen.

Sie wollen sich nicht mehr verstecken

Auf aktuellen Bildern sieht man Vanessa und Zac am Strand spazieren. Sie halten Händchen und besuchen das Restaurant „The Farm“ in Bayron Bay. Dort holten sie kühle Drinks und Snacks und verließen das Restaurant wieder.

Nachdem bereits seit einigen Wochen spekuliert wird, was zwischen den beiden geht, wollen sie sich anscheinend nicht mehr verstecken.