Zach Galifianakis: Darum klaute er Justin Biebers Unterhose

Mittwoch, 19. Juni 2019 10:49 Uhr

Zach GalifianakisZach Galifianakis entwendete mal die Unterwäsche von Justin Bieber. Der 49 Jahre alte Schauspieler hat zugegeben, dem ‚Sorry‘-Sänger 2014 ein Paar Boxershorts geklaut zu haben, nachdem der Sänger in seiner Online-Talkshow ‚Between Two Ferns‘ aufgetreten war.

Damals wurde Zach vor laufender Kamera mit Schleim überschüttet und musste danach in Biebers Trailer duschen, als er realisierte, dass er kein neues Paar Boxershorts mitgebracht hatte und deshalb ein Paar des 25-jährigen Popstars anzog.

„Ich hab’s versucht – sie stand nicht drauf“

Für die Netflix-Show ‚My Next Guest Needs No Introduction‘ von David Letterman erinnerte sich der Star nun an die Begebenheit und sagte: „Ich musste die Kleidung wechseln… ich ging in seinen Trailer, um dieses Zeug von mir runter zu bekommen. Ich habe keine Unterwäsche, also sehe ich ein Paar Boxershorts in der Ecke. Ich brauchte ein Paar Boxershorts… ich zog sie an.“

Galifianakis bereut seine Tat heute allerdings, da er weiß, dass es „falsch“ von ihm war, die Unterwäsche zu stehlen. „Dann fing ich an, darüber nachzudenken. [Auf] vielerlei Ebenen ist es falsch“, fügte er hinzu.

Quelle: instagram.com

Obwohl der ‚Hangover‚-Star wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte, indem er Justins Kleidung stahl, brachte er die Boxershorts dennoch nie zurück und bot Biebers Eigentum stattdessen seinen jungen Nichten an, die große Fans des Kanadiers waren. Zach weiter: „Ich nahm die Unterwäsche. Die Jahre vergehen und ich hatte die Unterwäsche mitgenommen… weil ich Nichten habe. Wir gehen also zu meinem Schlafzimmer, meine Schwester und meine Nichte, und wir gehen rein und ich sage: ‚Hey, ich habe die für dich aufgehoben.‘ Und der Ausdruck auf dem Gesicht meiner Nichte… sie hat es nicht akzeptiert. Ich hab’s versucht – sie stand gar nicht drauf.“