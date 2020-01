Zooey Deschanel hat schon die Familie von ihrem Neuen kennengelernt

Zooey Deschanel verstand sich mit Jonathan Scotts Familie auf Anhieb. Die 39-jährige ‚New Girl‘-Schauspielerin ist mit dem ‚Property Brothers‘-Star Jonathan Scott zusammen und lernte bereits seine Familie kennen. Für den 41-Jährigen war dies ein kritischer Moment, denn die Meinung seiner Familie ist ihm heilig.

Zu seiner Erleichterung verlief das Treffen jedoch super und Zooey Deschanel und seine Verwandten verstanden sich auf Anhieb prima. „Es ist sehr sehr wichtig für mich, dass die Person, die ich liebe, den Segen meiner ganzen Familie bekommt. Absolut jeder hat sich mit Zooey auf Anhieb verstanden“, schwärmte der TV-Star gegenüber dem ‚People‘-Magazin überglücklich.

Alle sind begeistert

Auch Jonathans Zwillingsbruder Drew war von Zooey begeistert. So fügte er hinzu: „Linda [seine Frau] und ich haben bemerkt, dass die beiden auf einem individuellen Level miteinander verbunden sind, was großartig ist. Sie sind beide großartige Menschen und wir lieben die Vorstellung, sie in unserem Leben zu haben.“

Jonathan ist derweil überzeugt, seine Freundin bringe nur das Beste aus ihm heraus. „Was für eine Art, 2020 zu beginnen, mit einem komplett neuen Weg im Leben. Die Leute sagen mir immer wieder, ‚Jonathan, du wirkst so lebendig‘. Ich sage dann, ‚War ich davor tot? Was ist passiert?‘ Ich gebe zu, sie bringt das Beste aus mir heraus und sie bringt mich dazu, die beste Version meines Selbst sein zu wollen“, schwärmte er kürzlich in der US-amerikanischen TV-Show ‚Today with Hoda & Jenna‘.