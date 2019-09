Zooey Deschanel und Jacob Pechenik geben Trennung bekannt

Zooey Deschanel und Jacob Pechenik verkünden ihre Trennung. Die ‚New Girl‘-Darstellerin und ihr Mann beenden ihre Beziehung nach vier Jahren Ehe. Beide beteuern, dass es keinen Streit gegeben habe und sie sich im guten trennen.

In einem gemeinsamen Statement schrieb das Paar: „Nach einer Menge Diskussionen und einer langen Zeit des Nachdenkens haben wir entschieden, dass wir als Freunde, Businesspartner und Co-Eltern besser funktionieren als als Lebenspartner. Wir haben uns immer noch unserem Unternehmen, unseren Werten und unseren Kindern verschrieben. Danke, dass ihr in dieser Zeit unsere Privatsphäre akzeptiert.“

Quelle: instagram.com

Zwei gemeinsame Kinder

Zooey Deschanel und Jacob, die gemeinsam die Kinder Elsie Otter (4) und Charlie Wolf (2) großziehen, lebten ihre Beziehung meist außerhalb des Rampenlichts. Derweil gab die Schauspielerin vor einer Weile bekannt, dass sie sich ein „bittersüßes“ Ende für ihre Show ‚New Girl‘ gewünscht hätte, als diese das letzte Mal über den Bildschirm flimmerte.

Im Interview mit ‚Deadline‘ verriet sie: „Ich mag es. Ich finde, es hätte ein bisschen düsterer sein können – nicht furchtbar düster, aber ich habe mir immer gedacht, müssen Nick und Jess am Ende wirklich zusammenkommen? Ich hätte gerne eine Version gesehen, in der sie nicht zusammenkommen und das wäre bittersüß gewesen. Aber ich mag es so auch. Es bleibt nun eher dem Konzept einer romantischen Komödie treu, dem diese Serie wohl im Herzen zugrunde liegt.“