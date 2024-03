Slowenien, Frankreich, Niedersachsen Ausgezeichnet: Diese Ferienhäuser gehören zu Europas Top-Adressen

Auf Malta steht eines der prämierten Ferienhäuser in Europa. (elm/spot)

SpotOn News | 21.03.2024, 09:34 Uhr

Ein Vermittlungsportal von Ferienhäusern und -wohnungen hat die Ferienhäuser des Jahres 2024 prämiert. Zehn Unterkünfte in Deutschland und Europa können sich über die Auszeichnung freuen.

Die Plattform für Ferienwohnungen und -häuser FeWo-direkt hat zum dritten Mal seit 2022 die Ferienhäuser des Jahres in Deutschland und Europa gekürt. Die Initiative würdigt Unterkünfte, die durch Qualität, Einzigartigkeit und Gästezufriedenheit herausstechen. Insgesamt zehn Ferienhäuser, fünf in der Bundesrepublik und fünf europaweit, wurden 2024 mit dem Titel ausgezeichnet.

Video News

Am bayerischen Wörthsee liegt das "Idyllische Cottage", dem ehemalige Gäste eine durchschnittliche Fünf-Sterne-Wertung gaben. Gefallen hat den Reisenden nicht nur die Nähe zum See, sondern auch der 3.000 Quadratmeter große Privatpark, in dem rund 40 Rehe leben. Das Haus bietet Platz für bis zu fünf Personen und verfügt über einen offenen Wohn-, Koch- und Essbereich sowie moderne Annehmlichkeiten.

Deutschlands Ferienhaus-Elite

Das Spa-Ferienhaus in Hünzingen bei Walsrode, Niedersachsen, entstand aus einem ehemals verwilderten Bauernhof. Es bietet nun ein umfassendes Wellness-Erlebnis in der Lüneburger Heide mit Iglusauna, Regendusche und Badezuber, umgeben von Natur. Ebenfalls in Niedersachsen, in Balje, sticht das Ferienhaus "OaSee" heraus: mit einem 3.500 Quadratmeter großen Privatsee, der zum Schwimmen und Bootfahren einlädt.

Das "Hausboot Preissnitz" in Hamburg bietet eine einzigartige Erfahrung des Wohnens auf dem Wasser. Mit moderner Ausstattung und nachhaltigen Konzepten, wie der Nutzung von Ökostrom, bietet es ein besonderes Flair in städtischer Umgebung. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Windmühle "Fortuna 1853" in Dörpling, Schleswig-Holstein. Besucher attestieren der liebevoll restaurierten Mühle ein unvergleichliches Wohngefühl und eine spektakuläre Aussicht über die umliegende Landschaft.

Europaweit stehen Exklusivität und Luxus im Fokus

Auf Malta prämiert FeWo-direkt die Villa Barracuda in Marsaskala. Das luxuriöse Haus lockt mit spektakulärem Meerblick, einem Infinity-Pool auf dem Dach und Platz für bis zu 21 Personen. Neben acht Schlafzimmern, einem Pokerraum und einem Kinozimmer gibt es weitere Annehmlichkeiten wie einen beheizten Innenpool und eine Sauna.

In Sachen Luxus steht dem maltesischen Blickfang die französische Villa Hollywood am Lac d'Annecy in nichts nach: Eine weitläufige Terrasse verbindet Haupt- und Nebenhaus, wodurch mehrere Lounge-Bereiche entstehen, unter anderem mit einem Pool mit Gegenstromanlage. Die Lage des Hauses für bis zu zehn Personen in den Savoyen eignet sich sowohl für Sommer- als auch Winterurlaube.

In Schweden hat FeWo-direkt die Villa Stenkulla auf der Schäreninsel Stegesund mit ihrem privaten Seegrundstück und dem historischen Charme ausgezeichnet. Die Villa verfügt über eine große Veranda mit Seeblick und eigene Stege, die ein authentisches skandinavisches Erlebnis bieten. Bis zu zwölf Personen finden in dem 1909 erbauten Haupt- und den beiden Nebenhäusern Platz.

Für Luxus steht auch ein georgianisches Stadthaus, das im schottischen Edinburgh als Teil der im 18. Jahrhundert erbauten New Town gebaut wurde. Hier können Gäste in die Geschichte jener Zeit eintauchen, umgeben von historisch-eleganten Einrichtungsgegenständen. Das Haus hat in sechs Schlafzimmern Platz für bis zu 13 Gäste.

Etwas rustikaler kommt die Dovje Eco Lodge in Slowenien daher, ein traditionelles Steinhaus in den Alpen. Hier ist man wirklich unter sich, denn das Niedrigenergiehaus liegt in völliger Abgeschiedenheit mitten in der Natur. Bis zu acht Personen finden hier Platz, eines der Schlafzimmer ist ein Loft im ersten Stock, von dem aus man auf das Alpenpanorama blickt.