SpotOn News | 20.02.2024, 06:01 Uhr

Die "Notärztin" (Das Erste) wächst bei einer 24-Stunden-Schicht über sich hinaus. "Die Neue und der Bulle" (RTL) suchen einen Entführer. Außerdem gerät die Ermittlerin Sarah Kohr (ZDFneo) an einen Verschwörungstheoretiker.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Der ganz normale Wahnsinn, Arztserie

Eigentlich ist Nina (Sabrina Amali) dazu berufen, Leben zu retten. Doch während ihrer anstrengenden 24-Stunden-Schicht wird ihre Geduld auf die Probe gestellt. Manche Patienten, die dringend Hilfe benötigen, wehren diese ab, während andere den Notruf für unwichtige Dinge missbrauchen. Trotzdem kümmert sich Nina liebevoll um einen Hypochonder. Dies führt jedoch dazu, dass der Notfallsanitäter Paul (Paul Zichner) in Schwierigkeiten gerät, da er im Sorgerechtsstreit um seine kleine Tochter keine Überstunden machen kann. Doch die Herausforderungen des Arbeitsalltags haben auch eine positive Seite: Nina und Paul wachsen zu einem Team zusammen.

20:15 Uhr, RTL, Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi: Versteck am Fluss, Krimikomödie

Die Quereinsteiger sehnen sich danach, den Aktenkeller zu verlassen, den Kripo-Chefin Lambertz (Sarah Bauerett) ihnen als neuen Arbeitsplatz zugewiesen hat. Doch bei der entscheidenden Übung lässt sich Conny (Caroline Peters) von ihrem Ex-Mann Maik (Moritz Führmann) ablenken und patzt. Als sie durch eine fragwürdige Abhöraktion im Büro von Chef Dierks (Serkan Kaya) von einer Entführung erfährt, entschließt sie sich, den Fall zu lösen. Die Suche nach den Tätern auf dem Campingplatz "Versteck am See" birgt jedoch gefährliche Überraschungen.

20:15 Uhr, Sat.1, Three Pines – Ein Fall für Inspector Gamache: Der grausame Monat, Krimiserie

Armand Gamache (Alfred Molina) kehrt nach Three Pines zurück, um den Mord an Marc Fortier (Daniel Murphy) aufzuklären, dessen Leiche in einem verlassenen Gebäude gefunden wurde. In einem ehemaligen Internat stößt er bald auf ein schreckliches Geheimnis. In der Zwischenzeit untersucht Isabelle Lacoste (Elle-Máijá Tailfeathers) das Verschwinden von Blue Two-Rivers erneut und entdeckt, dass ein wichtiges Beweisstück manipuliert wurde, was zur Wiedereröffnung des Falls führt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Sarah Kohr: Irrlichter, Krimi

Die Helden des Alltags sind längst in Vergessenheit geraten, und die Wellen der Virusinfektion in Europa haben sich beruhigt. Doch die Verschwörungstheorie über die sogenannte Coronalüge beschäftigt immer noch viele Menschen. Daran glauben auch das Mediziner-Ehepaar Carsten (Alexander Wipprecht) und Lisa Kippmann (Sarah Masuch). Nun sollen sie angeblich wegen ihrer Beteiligung an der vermeintlichen Lüge durch eine zerstörerische Explosion bestraft werden. Zumindest ist das der Plan des Verschwörungstheoretikers Felix Morgenroth (Matthias Matschke), der alles daran setzt, die vermeintliche Wahrheit über die Coronalüge ans Licht zu bringen.

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Hoffen, Krankenhausserie

Melanie Clay (Dalila Abdallah) verschweigt bei ihrer Einlieferung wegen einer Mittelhandfraktur aus Scham ein wichtiges Detail: Kurz zuvor wäre sie beim Baden im See beinahe ertrunken. Dadurch gerät sie in eine lebensbedrohliche Situation. Erst auf der ITS kommt Melanie über ihr falsches Schamgefühl hinweg. Kai (Julian Weigend) und Brentano (Thomas Koch), die zusammen an diesem Fall arbeiten, müssen dabei auch ihre Differenzen wegen eines von Brentano verursachten Unfalls überwinden.