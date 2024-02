Mission: Impossible, Donna Leon, ... TV-Tipps am Freitag

"Mission: Impossible - Phantom Protokoll": In einem heftigen Sandsturm mitten in Dubai kämpft Ethan (Tom Cruise, o.) um Leben und Tod. (hub/spot)

SpotOn News | 09.02.2024, 06:00 Uhr

In "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" (ProSieben) wird ein Bombenanschlag auf den Kreml verübt. Das ZDF zeigt die Karnevalsshow "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Auf arte erfährt der "gute Bulle", dass er nicht mehr lange zu leben hat.

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible – Phantom Protokoll, Actionthriller

Top-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) wird von Jane Carter (Paula Patton) und Benji Dunn (Simon Pegg) aus einem russischen Gefängnis befreit. Das Team startet eine Undercover-Mission, um in den Hochsicherheits-Archiven des Moskauer Kremls nach Informationen zu suchen. Das Ziel der Impossible Mission Force ist es, den Terroristen Cobalt (Mikael Nyqvist) zu identifizieren. Der Auftrag entpuppt sich als Falle. Cobalt jagt mit einer Bombe große Teile des Kremls in die Luft, was Russland als kriegerische Handlung seitens der Amerikaner interpretiert. Die USA sind gezwungen, das "Phantom Protokoll" zu initiieren und jegliches Wissen über die Tätigkeit der IMF abzustreiten.

Video News

20:15 Uhr, ZDF, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, Karneval

Die Fernsehsitzung aus Mainz ist seit Jahrzehnten ein Höhepunkt für Karnevalisten im ganzen Land. 2024 überträgt das ZDF die Traditionsveranstaltung aus dem Kurfürstlichen Schloss. Sitzungspräsident Andreas Schmitt präsentiert die besten Redner und Sänger von MCV, MCC, KCK und GCV und den für Mainz so typischen Mix aus "Kokolores" und politisch-literarischer Fastnacht.

20:15 Uhr, arte, Der gute Bulle – Heaven can wait, Thriller

Hauptkommissar Fredo Schulz (Armin Rohde) bekommt eine überraschende Diagnose: Der Arzt eröffnet ihm, dass er Darmkrebs und nur noch knapp drei Monate zu leben hat. Er solle mal was Schönes machen. "Was soll das sein?", fragt sich Fredo und geht arbeiten. Er wird mit seinem Kollegen Radu Lupescu (Sabin Tambrea) zu einem Wohnblock gerufen, vor dem ein Sicherheitsmann erschossen wurde. Der hatte den Eigentümer Samir Berri (Husam Chadat) begleitet, der die Räumung und Sanierung des Wohnblocks plant. Fredo hat Samir schon mal festgenommen – wegen Drogenhandels. Er vermutet, dass Samir mit seinen vermeintlich sauberen Immobiliengeschäften nur Geldwäsche betreibt.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Stille Wasser, Krimi

Die eigenen Grenzen muss Uwe Kockisch alias Guido Brunetti in seinem 26. Fall erkennen: Der venezianische Commissario ist von seiner aufreibenden Arbeit ausgebrannt und braucht nach einem Schwächeanfall in der Questura dringend Erholung. Doch auch im Krankenstand macht sich der idealistische Ermittler daran, den mysteriösen Todesfall eines Bienenzüchters aufzuklären, der ihm in kurzer Zeit ein besonders vertrauter Freund geworden war. Ein vager Mordverdacht, Indizien für einen Umweltskandal und ein altes Geheimnis sorgen dafür, dass Brunetti eigene Ermittlungen anstellt und seine Gesundheit aufs Spiel setzt.

20:15 Uhr, RTLzwei, Percy Jackson – Diebe im Olymp, Fantasyabenteuer

Der Teenager Percy Jackson (Logan Lerman) erfährt durch Zufall, dass er ein Halbgott ist und verdächtigt wird, den Herrscherblitz von Göttervater Zeus gestohlen zu haben. Zusammen mit seinem Kumpel Grover (Brandon T. Jackson) und der toughen Annabeth (Alexandra Daddario) macht er sich auf, drei magische Perlen zu finden: Nur mit ihnen kann er seine Unschuld beweisen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die USA warten zahlreiche harte Prüfungen und gefährliche Widersacher auf die Freunde.