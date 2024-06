"Tod hat mich begleitet" Jürgen Vogel spricht über die Krebserkrankungen seiner drei Schwestern Jürgen Vogel möchte, dass Krankheit und Tod keine Tabu-Themen mehr in der Gesellschaft darstellen. Der Schauspieler hat deshalb offen über die vielen Schicksalsschläge in seiner Familie gesprochen. Sein Vater starb an Krebs, auch seine drei Schwestern erkrankten.