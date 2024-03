Seit 2022 geschieden Wegen Frage zu Tom Brady: Gisele Bündchen muss Interview abbrechen

Gisele Bündchen wird beim Gedanken an ihre Scheidung emotional. (ncz/spot)

SpotOn News | 06.03.2024, 20:01 Uhr

Auch mehr als ein Jahr später scheint die Scheidung von Tom Brady für Gisele Bündchen noch ein sensibles Thema zu sein. In einem Interview kämpfte das Model nun mit den Tränen.

Ihre Scheidung von NFL-Star Tom Brady (46) im Oktober 2022 geht Gisele Bündchen (43) offenbar immer noch nah. In einem Teaser zu Bündchens Interview mit US-Moderatorin Robin Roberts (63) für eine Spezialsendung über das ehemalige Supermodel bricht die 43-Jährige bei einer Frage zu ihrem Ex-Ehemann in Tränen aus und muss das Interview sogar kurzzeitig abbrechen.

In dem einminütigen Clip spricht Moderatorin Roberts an, dass Bündchen die Scheidung einst als "Tod eines Traums" bezeichnet hatte und fragt, wie es ihr heute gehe. "Na ja, wenn du das sagst …", sagt Bündchen und hält dann kurz inne, während ihr Tränen in die Augen steigen. Dann dreht sich das Model von der Kamera weg und verdeckt sein Gesicht mit der Hand. "Sorry, Leute. Ich weiß nicht. Darf ich einen kurzen Moment haben?", bittet sie das Kamerateam.

Anschließend wechselt Roberts im Trailer das Thema und fragt nach der gemeinsamen Erziehung der beiden Kinder von Bündchen und Brady, Sohn Benjamin (14) und Tochter Vivian (11). "Ich glaube es gibt Tage, die sind einfacher als andere, und nur ich kann kontrollieren, was ich tue", erklärt Bündchen.

Bündchen über neue Beziehung: "Entschuldige mich nicht dafür"

Roberts fragt Bündchen auch, ob sie wieder bereit wäre, ihr Herz gegenüber jemand anderem zu öffnen. "Hmmm", antwortet die und fügt hinzu: "Wo mein Herz gerade ist und wo ich gerade bin: Ich lebe meine Wahrheit und entschuldige mich nicht dafür." Zudem erklärt sie, ihre vergangenen Erfahrungen mit der Liebe hätten ihr gezeigt, "was ich will und was ich nicht mehr will".

Die gebürtige Brasilianerin soll seit einiger Zeit wieder neu verliebt sein. Bereits seit Juni 2023 soll sie mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valenta anbandeln, berichtete das "People"-Magazin im Februar. Demnach sollen die beiden zunächst gute Freunde gewesen sein und es langsam angehen lassen. Sie selbst hat sich bisher nicht zu der Beziehung geäußert.

Gisele Bündchen und Tom Brady hatten im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe ihre Scheidung öffentlich bekannt gegeben. Nach der Trennung zog Bündchen mit den beiden gemeinsamen Kindern nach Miami.