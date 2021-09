WhatsApp: Neue Funktion für Emoji-Reaktion

06.09.2021 16:25 Uhr

Anders als bei sozialen Netzwerken wie Facebook konnte man bei WhatsApp nicht unmittelbar mit einem Emoji auf eine Nachricht reagieren. Das soll sich mit einem Update künftig ändern.

Mit einem Herz, einem nach oben gerichteten Daumen oder einem lachenden Gesicht direkt auf eine Nachricht reagieren? Das ging bisher bei WhatsApp nicht. Doch Ende August 2021 hat der Kommunikationsdienst ein neues Feature versprochen, das ermöglicht, mit Emojis direkt auf Texte zu reagieren. Nun ist bei Twitter via „WABetaInfo“ ein erster Screenshot des neuen Gadgets erschienen.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read "999+".

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021