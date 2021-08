Cathy Hummels: Er hat ihr gezeigt, was „bedingungslose Liebe“ ist

16.08.2021 17:00 Uhr

So aktiv wie in den letzten Tagen, war Cathy Hummels schon lang nicht mehr! Neben vielen sexy Urlaubsbildern, gibt es jetzt auch eine Liebeserklärung an den wichtigsten Mann in ihrem Leben!

Vor drei Tagen ging es für Cathy Hummels und ihren Sohn Ludwig in den Urlaub nach Kroatien – ohne Mann Mats Hummels und das hat auch einen ganz bestimmten Grund.

Ohne Mats Hummels im Urlaub

Denn für Fußball-Fans gibt es allen Grund zu Freude: Die Bundesliga hat wieder begonnen. Und auch wenn Mats Hummels verletzungsbedingt am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt nicht spielen konnte, konnte Dortmund als Sieger vom Platz gehen.

Ein gemeinsamer Familienurlaub kommt momentan für Mats und Cathy also nicht in Frage, weswegen die Moderatorin kurzerhand allein mit Ludwig in den Urlaub geflogen ist. Eine Freundin ist außerdem auch dabei!

Ludwig war krank

Doch der Start in den Urlaub musste um einige Tage verschoben werden, denn Ludwig kränkelte ein wenig. Auf Instagram schrieb sie: „Er hat mal wieder Husten bekommen und war schlapp, da war es mir wichtig erst mal einen COVID Test zu machen! Drückt uns die Daumen. Bis dahin spielen wir bisschen im Garten und warten ab … und dann gehts hoffentlich morgen nach Kroatien!“

Nun sind die beiden bereits in Kroaten angekommen und scheinen eine menge Spaß zu haben. Für ihre Fans gab es erst mal ein sexy Bild am Wasser, dazu schrieb sie: „Endlich sind wir angekommen. Ein paar Hindernisse mussten wir zwar überwinden, dafür genießen wir jetzt alles umso mehr. Schauen gleich noch einen Film und kuscheln.“

Süße Liebeserklärung

Neben Schnappschüssen aus dem Urlaub gab es aber auch eine ganz besondere Liebeserklärung: „Das wertvollste was ich besitze. Er hat mir gezeigt was bedingungslose Liebe ist. Auch in Bezug auf mich. Er himmelt mich an, genauso wie ich ihn anhimmele.“

Die Liebeserklärung ist jedoch nicht an Mann Mats gerichtet, der befindet sich schließlich im weit entfernten Deutschland, gemeint ist natürlich der gemeinsame dreijährige Sohn Ludwig – ihre große Liebe!

Hot Mama!

Wenn Cathy nicht gerade Liebesbekundungen postet, dann setzt sie sich sexy in Szene. Erst vor kurzem postete sie ein Bild in einem Monikini und schrieb dazu: „Schönheit ist keine Frage des Alters!“

Und nun betonte sie in ihrer Instagram-Story auch wieder: „Unser heutige Motto ist Hot Mama, sexiness hat kein Alter. Wir Ü30-Weiber geben Vollgas!“ Was will Cathy damit nur andeuten, beziehungsweise, wem will sie damit etwas beweisen?

(TT)