Nach dem Auszug folgte die Karriere „Big Brother“ ist zurück: Diese Stars brachte die Show hervor „Big Brother“ startet an diesem Montag wieder in eine „Normalo“-Staffel. Welche ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten konnten im TV-Container Eindruck schinden und ihren Auftritt für eine Karriere in der Öffentlichkeit nutzen?