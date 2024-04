Er wäre 32 Jahre alt geworden Am Geburtstag: John Travolta und Tochter erinnern an verstorbenen Jett

Ella und John Travolta haben an ihren liebsten "Jetty" gedacht. (ae/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 11:35 Uhr

"Alles Gute zum Geburtstag mein Jetty - es vergeht kein Tag, an dem du nicht bei mir bist!" John Travolta erinnert mit rührenden Worten an seinen verstorbenen Sohn. Er wäre am Wochenende 32 alt geworden.

Der 13. April ist Jahr für Jahr ein schwerer Tag für John Travolta (70). Es ist der Geburtstag seines 2009 verstorbenen Sohns Jett (1992-2009). Regelmäßig erinnert der Hollywood-Star öffentlich an sein ältestes Kind. Auch Travoltas Tochter Ella (24) ehrte am Wochenende ihren Bruder, der 32 Jahre alt geworden wäre.

Erinnerungsfoto mit einem strahlenden Jett

Jett Travolta starb im Jahr 2009 im Alter von nur 16 Jahren an den Folgen eines Krampfanfalls während eines Familienurlaubs auf den Bahamas. "Grease"-Legende John Travolta postete am Ehrentag eine rührende Geburtstags-Hommage. Er veröffentlichte ein Bild aus guten alten Tagen, auf dem er zusammen mit seiner ebenfalls verstorbenen Ehefrau Kelly Preston (1962-2020) und einem Zahnlücke zeigenden Jett posierte. "Alles Gute zum Geburtstag mein Jetty – es vergeht kein Tag, an dem du nicht bei mir bist!", schrieb der Schauspieler dazu.

Ella Travolta nutzte in ihrem digitalen Glückwunsch ebenfalls den Spitznamen für ihren Bruder: "Alles Gute zum Geburtstag, Jetty. Ich liebe dich immer", schrieb sie auf ihrer Instagramseite. Dazu zeigte sie ein Schwarz-Weiß-Bild, das sie selbst als Baby neben ihrem Bruder zeigt. Zu Jetts Geburtstag vor drei Jahren hatte sie das süße Bild schon einmal gepostet.

Jett war das erste von drei gemeinsamen Kindern, die Travolta mit Kelly Preston hatte. Das Paar gab sich 1991 das Jawort. 2020 starb die Schauspielerin im Alter von nur 57 Jahren an Brustkrebs. Tochter Ella wurde im April 2000 geboren, Sohn Benjamin folgte nach Jetts Tod im November 2010. John Travolta feierte erst Anfang des Monats Ellas 24. Geburtstag mit einer Videomontage. "Alles Gute zum Geburtstag, Ella", schrieb er dazu. "Ich liebe dich. Dein Vater!"