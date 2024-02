Offene Worte Bradley Cooper: Seine Tochter ist der „Anker“ in seinem Leben

SpotOn News | 28.02.2024, 11:58 Uhr

Das Vatersein hat Hollywood-Star Bradley Cooper verändert. Der Schauspieler hat in seiner Tochter einen "Anker" gefunden, ohne den er "nicht sicher" sei, ob er noch "am Leben wäre".

Jahrelang hat Hollywood-Star Bradley Cooper (49) gegen eine Drogen- und Alkoholsucht gekämpft, mittlerweile ist der "A Star is Born"-Darsteller seit fast 20 Jahren trocken. Im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard" verrät der Schauspieler nun, wie seine sechsjährige Tochter Lea ihm geholfen hat, wieder einen Sinn im Leben zu finden.

"Bin mir nicht sicher, ob ich am Leben wäre"

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Leben wäre, wenn ich kein Vater wäre", gesteht Cooper im Podcast. Seine Tochter sei der "Anker" in seinem Leben, durch sie hätte der Schauspieler gelernt, "dass es etwas Wichtigeres als dich selbst gibt". Dennoch hätte der 49-Jährige gerade in den ersten Monaten nach der Geburt seiner Tochter nicht sagen können, "ob ich das Kind wirklich liebe". Er habe sie "beobachtet" und sei fasziniert gewesen, er hätte jedoch nicht verstanden, wie Eltern für ihr Kind sterben können. Seine Gefühle hätten sich erst etwas später geändert, plötzlich sei es für Cooper "keine Frage mehr" gewesen.

Der Schauspieler erklärt außerdem, dass er als Vater den Wunsch habe, an sich zu arbeiten, um die beste Version seiner selbst zu werden. Er wolle seiner "Tochter so wenig Schaden zufügen", wie er nur könne.

Freundschaftliches Verhältnis mit Irina Shayk

Von 2015 bis 2019 war der Schauspieler mit dem russischen Model Irina Shayk (38) liiert. 2017 kam die gemeinsame Tochter des Paares, Lea De Seine Shayk Cooper, zur Welt. Trotz der Trennung von Cooper und Shayk sollen die beiden noch ein freundschaftliches Verhältnis haben, wie ein Insider dem "People"-Magazin verriet.