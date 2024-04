Der Alte, Jack Reacher, ... TV-Tipps am Freitag

"Der Alte: Crash": Johanna Bergmann (Lena Meckel, r.) und ihre Kollegin Elva Klein (Anna Gesa-Raija Lappe) auf dem Weg zum Einsatzort. (hub/spot)

SpotOn News | 05.04.2024, 06:00 Uhr

In "Der Alte" (ZDF) passiert ein tödlicher Unfall mit einem Rettungswagen. Tom Cruise muss als "Jack Reacher" (ProSieben) das Rätsel um einen Heckenschützen lösen. In "Wo ist meine Schwester?" (arte) sucht Heino Ferch als SOKO-Chef nach einem verschwundenen Mädchen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Crash, Krimiserie

Bei einem Einsatz kollidiert der Rettungswagen von Notärztin Johanna Bergmann (Lena Meckel) mit einem Pkw. Was zuerst nach Unfall aussieht, entpuppt sich als Absicht. Im Gegensatz zu Johanna überlebt ihre Kollegin Elva Klein (Anna Gesa-Raija Lappe) das Attentat nicht. Schockiert nimmt Johannas Vater Caspar Bergmann (Thomas Heinze) mit Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) die Ermittlungen in Elvas Umfeld auf. Offenbar hatte die Sanitäterin Streit mit ihrem Bruder.

Video News

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Action

Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher (Tom Cruise) wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen.

20:15 Uhr, arte, Wo ist meine Schwester?, Drama

Können sich Zwillinge gegenseitig spüren? Marie (Kristin Suckow) spürt jedenfalls Amelie. Während diese bereits auf dem Heimweg von ihrer gemeinsamen Geburtstagsparty ist, bricht Marie plötzlich auf der Tanzfläche zusammen. Amelie kommt nie zu Hause an und verschwindet spurlos. Ihr Freund Jonas (Max Hubacher) alarmiert am nächsten Morgen besorgt die Polizei, es muss etwas passiert sein! Hauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) nimmt sofort die Ermittlungen auf, tappt mit seinem SOKO-Team allerdings vorerst im Dunkeln: keine Zeugen, keine Feinde, nur ein gefundener Ohrring im Park.

20:15 Uhr, ProSieben, American Sniper, Militärdrama

Chris Kyle (Bradley Cooper) ist Scharfschütze und tötet in Afghanistan und im Irak 160 Menschen durch gezielte Schüsse. In seiner Heimat als Held gefeiert, zweifelt er jedoch an seinem Leben, den Entscheidungen und vor allem an seinen Taten. Chris wird immer mehr zu einem nervlichen und psychischen Wrack, sodass er beschließt, einen neuen Weg einzuschlagen.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Luftschlösser, Krimiserie

Als die Hotelangestellte Yara Eifler (Zeynep Bozbay) am frühen Morgen die Hochzeitssuite betritt, fehlt von ihrem frisch angetrauten Ehemann, dem Hotelkoch Tim Eifler (David Schütter), jede Spur. Ein erster Verdacht richtet sich gegen den Hotelbesitzer Jannis Römmelt (Andreas Anke). Streit hatte Tim aber auch mit seinem Vater Georg (Michael Brandner) und seiner Schwester Celina (Katharina Nesytowa). Und dann ist da noch ein ungebetener Hochzeitsgast, mit dem Tim im Gefängnis war.